Cierre de año del CDI Pata Pila en el Cine Teatro Municipal Select

En un clima cargado de emoción, el Centro de Desarrollo Infantil Pata Pila realizó su acto de cierre de año en el Cine Teatro Municipal Select, un encuentro que reunió a familias, docentes y autoridades para celebrar los logros de los niños y niñas, y entregar certificados y distinciones a los egresados que continúan su camino en la educación formal.

El secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, subrayó el valor del trabajo articulado que sostiene a estas instituciones, “una institución que viene creciendo junto a todos los CDI, a toda el área educativa del Municipio, producto de la interacción permanente con el Ministerio de Educación de la Provincia, con la labor de los funcionarios municipales, la labor de los docentes y empleados municipales que tanto hacen por estos espacios, pero también con la interacción de los padres y de los propios niños y niñas, que encuentran un lugar de pertenencia, de desarrollo y de una adecuada contención que tiene que ver con la parte motora, con la parte nutricional, con el pleno desarrollo de las personalidades”.

Además, destacó la planificación y el desempeño del equipo educativo, “ya tenemos todo planificado lo que va a ser el año que viene, con estos cierres, y bueno, particularmente con respecto a los equipos municipales que trabajan en el área educativa, como en la mayoría del área de la municipalidad, me gustaría decir que tienen un 10 felicitado”.

Por su parte, el administrador del CDI Patapila, Gustavo Rosas, explicó la importancia de este cierre para los pequeños que inician una nueva etapa, “una de las últimas actividades que proponemos desde la institución es el pasaje de sala de los chicos de tres, que ya abandonan nuestra institución y comienzan un nuevo camino en la educación formal”.

Asimismo, adelantó que el trabajo de planificación ya se proyecta hacia el futuro, “ya estamos proyectando el 2026, tenemos un número importante de inscriptos, cada año superamos la matrícula, así que estamos muy contentos”.

Rosas también anticipó una fecha más dentro del calendario institucional, “el 12 de diciembre tenemos el cierre con velada, que participan las diez salas que pertenecen al Patapila, así que estamos muy contentos, quisiera agradecer el trabajo colaborativo del cuerpo docente, del personal de maestranza, de servicios, que siempre están predispuestos y con toda la energía para poder hacer eventos de este tamaño”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/-DIDW6L9ass