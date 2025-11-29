Deportes. El atletismo regional brilla en Jujuy: Más de 400 Atletas en el Torneo «Martín Corradini»

San Salvador de Jujuy se convirtió en el epicentro del atletismo del Noroeste Argentino al recibir la tercera edición del Torneo «Martín Corradini», un evento que ya es considerado uno de los certámenes con mayor convocatoria en la región. El gobernador Carlos Sadir participó de la premiación.

Cerca de 430 atletas de Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca se citaron en las instalaciones del Regimiento de Infantería de Montaña 20 (RIM 20) para competir, durante la jornada del sábado, en este encuentro que forma parte del calendario nacional.

El torneo rinde homenaje a Martín Corradini, reconocido impulsor de la disciplina en Jujuy, cuya huella es continuada hoy por sus familiares, quienes activamente apoyan y trabajan por el atletismo local y regional.

El gobernador Carlos Sadir, el intendente capitalino Raúl Jorge, y la titular de la Federación Jujeña de Atletismo (FJA), Graciela Corradini, participaron en la premiación de la primera tanda de atletas.

El evento se destaca por su diversidad de pruebas, abarcando el espectro completo del atletismo:

• Carreras: Velocidad (cortas), Posta y Fondo.

• Saltos: Salto en Largo, Salto en Alto y Salto Triple.

• Lanzamientos: Bala, Jabalina, Disco y Martillo.

El gobernador Sadir expresó su satisfacción por la masiva participación: “La verdad que una gran convocatoria para este torneo regional de atletismo que lleva el nombre de Martín Corradini. Estamos muy contentos de ver esta cantidad enorme de niños, niñas, jóvenes compitiendo y también el deporte adaptado”.

Sadir aprovechó la ocasión para referirse a la inversión en infraestructura deportiva, señalando que la Ciudad Deportiva en Alto Comedero se encuentra en obras, incluyendo una nueva pista de atletismo.

“La idea sería que el próximo torneo, seguramente el otro año, ya lo podamos hacer en la pista nueva en Alto Comedero. Estamos dotándola de toda la infraestructura y construyéndola de manera tal que tenga todas las condiciones suficientes para poder hacer torneos regionales, nacionales y, por qué no, internacionales”, afirmó el mandatario, destacando el objetivo de preparar la pista para la alta competencia.

Finalmente, Sadir reconoció el esfuerzo conjunto que impulsa el deporte en la provincia: “Quiero destacar el trabajo de las distintas asociaciones, instituciones, clubes, profesores y, obviamente, los papás y mamás de cada uno de los deportistas. Hemos realizado presentaciones de los equipos jujeños con mucho éxito en distintas partes del país”.

El evento deportivo es organizado por la Federación Jujeña de Atletismo (FJA) con el apoyo del Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.