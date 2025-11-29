Lectura y la escritura. Pampa Blanca dio inicio a los Ateneos Didácticos 2025 en el marco del Compromiso de Municipios Alfabetizadores

La localidad de Pampa Blanca comenzó oficialmente los Ateneos Didácticos 2025, una instancia de formación docente orientada a fortalecer las prácticas de enseñanza de la lectura y la escritura en las escuelas de la región, en el marco del Compromiso de Municipios Alfabetizadores.

El intendente Bruno Monzón dispuso todos los recursos necesarios para asegurar el desarrollo de esta propuesta, que será dictada por el equipo jurisdiccional del Plan de Alfabetización mediante una modalidad híbrida. La formación combina dos jornadas presenciales con actividades asincrónicas a través de la plataforma del Plan, lo que permite ampliar la participación de docentes y garantizar el acceso a instancias de capacitación continua y de calidad.

La propuesta apunta a fortalecer las capacidades pedagógicas en torno a la alfabetización inicial y a consolidar prácticas de enseñanza más efectivas en las aulas de la región.

Con esta acción, Pampa Blanca se incorpora activamente al desafío de mejorar los procesos alfabetizadores en toda la provincia de Jujuy, reafirmando la alfabetización como una política educativa prioritaria impulsada por el Ministerio de Educación.