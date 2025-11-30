Noticias de Jujuy

El Encuentro de Orquestas del Valle llenó de emoción el Cabildo

Jujuy
Con la participación de más de cien niños, niñas y adolescentes, se realizó un emocionante concierto que reunió a seis sedes del Programa Coros y Orquestas, provenientes de Palpalá, San Salvador y El Carmen.

La jornada ofreció un despliegue musical diverso y vibrante, con interpretaciones que recorrieron la música andina, el tango, el rock alternativo y el folclore, colmando el Cabildo de talento y alegría.

El entusiasmo, la dedicación y la responsabilidad de los jóvenes músicos se reflejaron en cada interpretación, demostrando no solo el dominio técnico de sus instrumentos, sino también su capacidad para trabajar colectivamente y formar parte de un proyecto artístico de gran magnitud.

En el marco de la política prioritaria de Alfabetización, se presentó la opereta “La contrafábula de la Hormiga y la Cigarra”, interpretada por estudiantes, artistas invitados y educadores musicales del programa, generando un momento escénico emotivo y creativo.

La velada también se enriqueció con la participación especial de los jóvenes músicos Wara Calpanchay y Nataniel Juárez, quienes sumaron su talento para potenciar esta propuesta artística. Además, el Ballet Herencia Norteña engalanó el encuentro con danzas tradicionales —zambas y carnavalitos— y un destacado número de malambo a cargo de la joven Pilar Vilte.

Actualmente, el Programa Coros y Orquestas acompaña a más de 400 estudiantes en 10 sedes distribuidas en distintas localidades de la provincia, como Tumbaya, Volcán, Purmamarca, El Carmen, Palpalá y San Salvador de Jujuy. La propuesta se consolida como un espacio fundamental de formación artística, inclusión social y acceso equitativo a los bienes culturales.

El Programa forma parte de la política prioritaria del Ministerio de Educación de fortalecimiento y sostenimiento de las trayectorias educativas, a través de propuestas que pongan en valor el protagonismo de las infancias y juventudes, reconociendo que los espacios artísticos y alternativos de aprendizaje complementan la tarea escolar.

