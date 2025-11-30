Tres días de duelo provincial por el fallecimiento del juez Ekel Meyer

El Poder Ejecutivo de la Provincia de Jujuy ha decretado tres días de duelo a partir de la fecha, 30 de noviembre de 2025, con motivo del fallecimiento del Dr. Ekel Meyer, quien se desempeñaba como presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy.

La medida, dispuesta mediante Decreto 4400, busca honrar la memoria y la trayectoria de una figura clave en la institucionalidad jujeña. El deceso del magistrado, reconocido por sus sólidos principios de justicia en su accionar, ha generado una profunda consternación en todo el ámbito político y judicial de la provincia.

Durante los tres días de duelo, la Bandera Nacional y la Bandera Nacional de la Libertad Civil permanecerán izadas a media asta en todos los edificios públicos del territorio provincial.

Asimismo, se establece la suspensión de la realización de todos los actos oficiales mientras dure el duelo provincial, en señal de respeto por la pérdida.

El Dr. Ekel Meyer contaba con una extensa y reconocida carrera pública que trascendió el ámbito judicial.

Antes de presidir el máximo tribunal de justicia, cargo al que llegó tras desempeñarse como vocal, demostró su vocación de servicio en distintos roles: Ministro de Seguridad de la Provincia, Diputado Provincial y Concejal del Municipio de San Salvador de Jujuy.

Su impronta en cada una de estas funciones, con un compromiso inquebrantable con la provincia, deja un legado significativo en el derecho y la política local. La comunidad jujeña despide así a un referente cuya labor contribuyó a moldear la vida institucional de la región.