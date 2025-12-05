Noticias de Jujuy

16 Días de Activismo. «Sembrando Buen Trato» en La Quiaca para promover vínculos saludables

Sembrando Buen Trato en La Quiaca para promover vínculos saludables

El Consejo Provincial de Mujeres brindó información en una jornada de prevención de la violencia de género a través del programa «Sembrando Buen Trato»

En el marco de los 16 Días de Activismo, el equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades continúa recorriendo la provincia con el programa “Sembrando Buen Trato” que en la jornada estuvo en La Quiaca.

En la oportunidad acompañando las actividades recreativas y artísticas se brindó información sobre los servicios con los que cuenta el Gobierno de Jujuy ante situaciones de vulnerabilidad, como los 19 Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia dispuestos en toda la provincia.

La modalidad de trabajo de cada uno de los dispositivos es con el acompañamiento y la asistencia por parte del equipo interdisciplinario integrado por profesionales del trabajo social, la psicología y la abogacía. Todos los servicios se brindan de forma gratuita.

En la ciudad de La Quiaca el Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia está ubicado en calle Maestro Argentino esquina Puerto Argentino, barrio 70 Viviendas.

Desde el Consejo Provincial de Mujeres se agradeció a la Secretaria de Desarrollo Social, Analía Mur como así también a efectivos de la Policia, referentes de Salud y de USMA (Unidad de Salud Mental y Adicciones) por sumarse a esta iniciativa, y a todas las personas que participaron fortaleciendo la promoción del buen trato, el cuidado y el respeto para poder lograr vínculos saludables, libres de violencia por motivos de género y discriminación.

De esta jornada en La Quiaca participaron el Director Provincial de Políticas Culturales y Comunicación, Franco Dorado y Daniela Yazlle del equipo técnico de la Coordinación de los Centros de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia.

