16 Días de Activismo. «Sembrando Buen Trato» en La Quiaca para promover vínculos saludables

El Consejo Provincial de Mujeres brindó información en una jornada de prevención de la violencia de género a través del programa «Sembrando Buen Trato»

En el marco de los 16 Días de Activismo, el equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades continúa recorriendo la provincia con el programa “Sembrando Buen Trato” que en la jornada estuvo en La Quiaca.

En la oportunidad acompañando las actividades recreativas y artísticas se brindó información sobre los servicios con los que cuenta el Gobierno de Jujuy ante situaciones de vulnerabilidad, como los 19 Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia dispuestos en toda la provincia.

La modalidad de trabajo de cada uno de los dispositivos es con el acompañamiento y la asistencia por parte del equipo interdisciplinario integrado por profesionales del trabajo social, la psicología y la abogacía. Todos los servicios se brindan de forma gratuita.

En la ciudad de La Quiaca el Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia está ubicado en calle Maestro Argentino esquina Puerto Argentino, barrio 70 Viviendas.

Desde el Consejo Provincial de Mujeres se agradeció a la Secretaria de Desarrollo Social, Analía Mur como así también a efectivos de la Policia, referentes de Salud y de USMA (Unidad de Salud Mental y Adicciones) por sumarse a esta iniciativa, y a todas las personas que participaron fortaleciendo la promoción del buen trato, el cuidado y el respeto para poder lograr vínculos saludables, libres de violencia por motivos de género y discriminación.

De esta jornada en La Quiaca participaron el Director Provincial de Políticas Culturales y Comunicación, Franco Dorado y Daniela Yazlle del equipo técnico de la Coordinación de los Centros de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia.