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Gran festival municipal en Alto Comedero para celebrar el Día de la Familia

Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy realizará un festival familiar en conmemoración del Día Internacional de la Familia, el próximo sábado 16 de mayo, de 15 a 18 horas, en el Multiespacio de Alto Comedero. La propuesta incluirá actividades recreativas, juegos, música, espacios saludables y distintas iniciativas destinadas a la participación de toda la comunidad.

La jornada contará con actividades orientadas al fortalecimiento de los vínculos familiares y comunitarios, promoviendo espacios de encuentro e integración entre vecinos de diferentes edades. Entre las propuestas previstas habrá concursos en redes sociales, estaciones temáticas, juegos participativos y presentaciones artísticas.

Además, se desarrollará una dinámica de “pasaporte saludable”, mediante la cual las familias podrán recorrer distintas estaciones y acceder a herramientas vinculadas a la convivencia, la comunicación y los hábitos saludables. Las actividades estarán pensadas desde una mirada amplia e inclusiva de la familia y buscarán fomentar la participación activa de toda la comunidad.

Del evento participarán diferentes áreas municipales, entre ellas equipos de salud, educación, adultos mayores, Centros de Participación Vecinal (CPV) y Centros Integradores Comunitarios (CIC), articulando acciones en el territorio para fortalecer los espacios comunitarios y recreativos en Alto Comedero.

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