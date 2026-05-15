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Inclusión . Oficina Móvil de Discapacidad llegará a Fraile Pintado el 19 de mayo

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Oficina Móvil de Discapacidad llegará a Fraile Pintado el 19 de mayo

Continúa su recorrido por el interior, el dispositivo de asesoramiento gratuito para personas con discapacidad.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Dirección Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Integral, llevará adelante una nueva jornada de la Oficina Móvil de Asesoramiento y Gestión para Personas con Discapacidad el próximo martes 19 de mayo en la localidad de Fraile Pintado.

La actividad se desarrollará de 15:30 a 17:30 horas, en Manzana 49 Lote 6, Pasaje 17 de Agosto, Barrio Plan F.I.L., con el objetivo de acercar información, acompañamiento y herramientas de gestión a personas con discapacidad, familiares y público en general.

Durante la jornada, el equipo técnico brindará asesoramiento integral sobre la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, además de orientación sobre trámites, acceso a servicios, programas y beneficios vigentes.

Esta iniciativa forma parte de las políticas públicas impulsadas por el Gobierno de Jujuy para fortalecer la inclusión, garantizar derechos y facilitar el acceso a servicios esenciales en todo el territorio provincial.

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