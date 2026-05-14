La Legislatura entregó la Bandera Nacional de la Libertad Civil al Instituto Belgraniano para su traslado a Maimará

El vicegobernador de Jujuy, Alberto Bernis, acompañado por los legisladores Yael Navarro y Federico Manente, encabezó en la Legislatura la entrega de la Bandera Nacional de la Libertad Civil a integrantes del Instituto Belgraniano de Jujuy, quienes la trasladarán a la Escuela de Educación Técnica N1 «General Manuel Belgrano», en el marco del 70 aniversario de la institución educativa.

El secretario del Instituto Belgraniano, Pedro Besin, destacó la importancia simbólica del acto y agradeció al vicegobernador por la entrega de la enseña patria. Además, señaló que la bandera será entregada oficialmente en Maimará junto a las autoridades del instituto.

Besin remarcó también el valor histórico y protocolar de la Bandera Nacional de la Libertad Civil, al explicar que la bandera nacional debe ubicarse a la derecha y la de la libertad civil a la izquierda desde la perspectiva de quien porta las enseñas.

Por su parte, Daniel Zenarruza, vocal del instituto Belgraniano, valoró el acompañamiento institucional de la Legislatura y sostuvo que la entrega de la bandera representa un reconocimiento significativo para la comunidad educativa de Maimará en el año de su aniversario.