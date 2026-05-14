Muestra itinerante. ​Se ultiman detalles para «Regiones Vivas»

La muestra convocará a productores provenientes de las cuatro regiones de la provincia.

El Gobierno de Jujuy, a través de sus distintas áreas, avanza en la realización de la muestra itinerante «Regiones Vivas». Por tal motivo, se realizó una reunión de trabajo en la sede del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, destinada a definir los últimos detalles de la iniciativa.

Del encuentro participaron funcionarios de la cartera anfitriona, la diputada provincial Patricia Ríos y la secretaria de Gestión de la Gobernación, Analía Ruiz.

Durante la reunión, las autoridades destacaron que la muestra se diferencia de otros formatos por su carácter estrictamente itinerante.

El objetivo principal es trasladar de manera directa el potencial productivo de las cuatro regiones a los principales centros urbanos y turísticos de Jujuy. Cabe destacar que muchos de los expositores iniciaron sus actividades en la última década.

«Queremos jerarquizar la labor de nuestros productores», señalaron los organizadores.

La propuesta permitirá que el consumidor acceda a lo mejor de cada zona: desde tejidos artesanales, la gastronomía y los premiados vinos de altura, hasta productos innovadores como la espirulina de Palma Sola y el ketchup de tomate chilto de Valle Grande.

De esta manera, el proyecto «Regiones Vivas» se consolida como un nexo estratégico entre el sector productivo, el circuito turístico y la identidad cultural de la provincia.