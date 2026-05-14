Aniversario. EET N° 1 de Maimará: 70 años formando generaciones para el futuro

La ceremonia en el pueblo de Maimará contó con la presencia de la ministra de Educación, Daniela Teseira.

La comunidad educativa de la Escuela de Educación Técnica N° 1 “General Manuel Belgrano” de Maimará celebró con emoción y orgullo su 70° aniversario, en un acto que reunió a docentes, exdocentes, estudiantes, exalumnos y familias de la localidad.

La ceremonia contó con la presencia de la ministra de Educación, Daniela Teseira, y la secretaria de Gestión Educativa, Carolina Requelme, quien destacó el valor histórico de la institución como “motor del conocimiento técnico en el corazón de Maimará”, subrayando su aporte al desarrollo social y productivo de la Quebrada de Humahuaca.

Asimismo, recordó los orígenes de la escuela en 1954, cuando pasó de ser un hogar-escuela a convertirse en un espacio de formación técnica. Desde aquellos primeros 66 estudiantes de la entonces Escuela Fábrica N°217 hasta los más de 760 jóvenes que hoy cursan sus estudios, la institución mantuvo intacta su esencia: “Se aprende a hacer, pero sobre todo se aprende a ser”.

El mensaje estuvo especialmente dirigido a los estudiantes, alentándolos a continuar el camino del esfuerzo y la formación profesional con compromiso y responsabilidad, inspirados en el legado del General Manuel Belgrano como promotor de la educación y el trabajo en la Argentina.

Acompañaron la celebración la directora de Educación Técnico Profesional, Eugenia Torramorel; de Educación Secundaria, Silvia Jerez; el diputado Diego Cruz; la intendenta de Maimará, Susana Prieto; la intendenta de Tilcara, Sonia Pérez; representantes del Grupo GAM5 y empresarios de la firma GENROD.