Cotas óptimas . Diques del Sistema Multipropósito Las Maderas, con niveles que garantizan abastecimiento para riego y consumo

La adecuada gestión permitió optimizar el almacenamiento del recurso en momentos clave, fortaleciendo las perspectivas de una campaña agrícola más eficiente para el área productiva de los Valles y Ramal.

La Dirección Provincial de Recursos Hídricos (DPRH) del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV) informó que el período de embalse del Sistema Multipropósito Las Maderas alcanzó niveles óptimos en los diques La Ciénaga, Los Alisos, Las Maderas y Catamontaña, garantizando así el abastecimiento de agua para servicios y riego en las zonas productivas de Valles y Ramal.

El Dique Las Maderas registra una cota de 1166,50 msnm, con un volumen aproximado de 262,6 hm³. En tanto, el Dique Los Alisos se encuentra en la cota 1382,20 msnm, con un volumen de 8,9 hm³; mientras que La Ciénaga presenta una cota de 21,75 msnm y un volumen de 21,53 hm³.

Asimismo, el dique compensador Catamontaña alcanzó los 1022,13 msnm, con un volumen de 1,2 hm³, aunque sus niveles presentan mayores fluctuaciones debido a su función dentro del sistema.

Desde la DPRH, a cargo de Edgardo Sosa, explicaron que, si bien el Sistema Multipropósito Las Maderas cumple múltiples funciones, el trasvase de cuenca que permite alimentar desde el dique Los Alisos hacia el dique Las Maderas se realiza en temporada estival. Aun así, los tres embalses principales están en niveles elevados, cercanos e incluso alcanzando sus cotas máximas, como es el caso de Las Maderas.

Este año, el dique Las Maderas alcanzó un hito significativo al llegar a su cota máxima de 1.166,50 msnm, nivel que fue registrado el 8 de junio, consolidando una de las mejores condiciones de reserva de los últimos años.

En un contexto marcado por la variabilidad climática y la irregularidad de las precipitaciones, este logro es resultado del trabajo sostenido de Recursos Hídricos con la planificación y operación integral del sistema Las Maderas.

Este escenario reafirma la importancia de la gestión estratégica del agua como herramienta central para el desarrollo productivo y la adaptación a los desafíos que impone el cambio climático en la provincia.