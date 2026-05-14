Capacitación. El Ministerio de Desarrollo Humano realizó el Encuentro de Alta Participación Ciudadana «Laboratorio Social»

Participaron representantes de organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas, sectores gremiales, actores del sector privado y organismos del Estado y comunidades indígenas.

El Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Jujuy realizó el Encuentro de Alta Participación Ciudadana “Laboratorio Social”, en el marco del Proceso de Planificación Provincial Estratégica siguiendo los lineamientos del gobernador Carlos Sadir.

El evento contó con la participación de representantes de organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas, sectores gremiales, actores del sector privado y organismos del Estado y comunidades indígenas, entre otros.

Durante el encuentro se desarrollaron mesas de trabajo participativas en las que las y los asistentes reflexionaron y brindaron sus aportes en una construcción colaborativa, sobre los desafíos actuales y las proyecciones futuras del desarrollo humano en Jujuy.

Las nuevas realidades, demandas y necesidades implican resignificar el concepto de Desarrollo Humano en le provincia, integrando las voces de todos los sectores posibles.

La actividad incluyó dinámicas de debate, producción colectiva y articulación institucional, promoviendo la participación activa de las diversas perspectivas.

La ministra Marta Russo Arriola expresó que el proyecto es una iniciativa del ministerio de Modernización y Planificación Estratégica por pedido del gobernador Carlos Sadir: “Buscamos construir un Estado más eficiente a largo plazo acorde a las nuevas realidades y realizar una gran alianza social entre todos los sectores comprometidos con el futuro de nuestra provincia. Tenemos la oportunidad de planificar, la capacidad de lograrlo y sobretodo la responsabilidad de no dejar a nadie atrás y de construir entre todos un Jujuy mejor y más inclusivo”.

Por su parte, la secretaria de Planeamiento Estratégico del Ministerio de Modernización y Planificación Estratégica, Guadalupe Bravo Almonacid, resaltó la necesidad de trabajar en políticas que transciendan la coyuntura: “para planificar a futuro, es crucial analizar el pasado y el presente”, afirmó.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano destacaron la importancia de fortalecer estos espacios de diálogo y participación ciudadana, fundamentales para consolidar una planificación pública estratégica, participativa y con visión de futuro para toda la provincia.

Asimismo, agradecieron la participación de las personas que formaron parte del evento y acompañaron esta actividad, aportando miradas, propuestas y experiencias enriquecedoras para el diseño de políticas públicas integrales.

En ese sentido, remarcaron que este tipo de encuentros permiten generar consensos, fortalecer el trabajo articulado entre el Estado y la comunidad, y avanzar en acciones concretas orientadas al desarrollo humano, la inclusión social y la mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos.