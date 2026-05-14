Con diferentes actividades se presentó la Promo 2026 -Nivel Primario – de la Escuela Marina Vilte

La Dirección de Educación junto a la comunidad educativa de la Escuela Nro 1 “Marina Vilte”, acompañó la presentación oficial de la Promo 2026 -nivel primario- realizada en el Multiespacio El Alto; donde se pudo apreciar el trabajo conjunto entre alumnos, familias y docentes para concretar las distintas actividades organizadas durante esta etapa tan especial para los estudiantes.

Luego de la presentación, la directora de Educación Érica García, expresó “hemos acompañado a los chicos y a los padres que presentaron la promo 2026 que, tras varias reuniones escuchamos las propuestas de los padres y sobre todo de los chicos para realizar la chomba, el cangurito y la campera”, expresó.

La funcionaria municipal remarcó además el compromiso y entusiasmo de las familias, quienes también participaron confeccionando sus propias remeras identificatorias para acompañar a los estudiantes durante las celebraciones.

Remarcó que “se ha vivido un día de festejos, al tiempo que recordó las distintas actividades temáticas que se realizaron durante las últimas semanas, hubo días en los que vinieron en pijama, otros días vestidos como ellos querían, y también están preparando el Día de Halloween”, comentó.

Asimismo, destacó García “la etapa representa un momento muy importante en la vida educativa de los alumnos, ya que marca el cierre de un ciclo y el comienzo de otro, una etapa educativa que culmina para comenzar otra”, sostuvo.

En ese sentido, indicó “el municipio también acompaña a los estudiantes de secundaria en los preparativos de sus proyectos de carrozas, una de las actividades más esperadas por las promociones. Por lo que estamos trabajando fuertemente en los proyectos de carroza y también en el reciclaje”, explicó.

E invitó a toda la comunidad a colaborar con materiales reutilizables, para colaborar con todo aquel material reciclado que pueda tener”, concluyó.

Por su parte, Mónica Juste, directora de Nivel Primario, expresó su alegría durante la presentación oficial de la Promo 2026 de séptimo grado, a través de una jornada cargada de emoción, creatividad y participación de toda la comunidad educativa.

Enfatizó “es un día muy especial, en especial para los chicos de séptimo grado, porque que realizaron la presentación oficial de la Promo 2026; puesto que se trata de un año distinto para los estudiantes, ya que finalizan su trayectoria en el nivel primario luego de haber compartido un largo camino desde primer grado”.

“Nosotros los venimos acompañando desde el primer grado y hoy en séptimo con un cierre muy importante”, señaló. Luego recordó que los alumnos comenzaron a vivir esta etapa desde el inicio del ciclo lectivo con distintas propuestas recreativas y temáticas, viviendo una semana temática donde venían un día con pijamas, otro día ‘me equivoqué de lugar’, otro día Jujuy y otro día el Mundial”, comentó.

En esta oportunidad también se realizó la presentación oficial de las chombas, camperas y canguros que los acompañarán durante todo el año, ya que “será la indumentaria que nos va a representar durante todo este trayecto que queda desde hoy hasta fin de año”, expresó.

Además, contó que los padres sorprendieron al equipo docente al presentarse también con remeras identificatorias de la promoción. “Fue una sorpresa para nosotros porque no sabíamos, pero ellos también tienen su remera”, relató.

La directora agradeció el trabajo de las docentes Elizabeth Vega, de Expresión Corporal, y Lidia Caucota, profesora de Educación Física, quienes estuvieron a cargo de la organización de los bailes y presentaciones preparadas por los estudiantes.

Finalmente, invitó a quienes no pudieron asistir al acto a participar de la elección reina de la secundaria Marina Vilte, que será el 20 de junio, donde las promociones volverán a presentarse mostrando el trabajo y entusiasmo compartido en esta celebración escolar.

Nota audiovisual: https://youtu.be/unSGZy9RNy0