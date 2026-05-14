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“MangaCon” llega al Centro Cultural Manuel Belgrano con una jornada a puro anime y música en vivo

Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a toda la comunidad a participar de una nueva edición de la Expo Anime “MangaCon”, que se realizará el próximo domingo 17 de mayo, de 14 a 22 horas, en el Centro Cultural Manuel Belgrano, ex estación de trenes. La propuesta reunirá a fanáticos del anime, manga, cosplay y cultura pop en una jornada llena de entretenimiento y actividades para todas las edades.

El evento es organizado de manera conjunta entre la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, el Concejo Deliberante y Fanatycs Store, con el objetivo de generar un espacio de encuentro para jóvenes y familias que disfrutan de la cultura anime y el universo geek.

Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de sorteos, concursos de disfraces, stands de venta con productos temáticos, bandas en vivo y múltiples propuestas recreativas vinculadas al mundo del manga, anime y videojuegos.

Desde la organización destacaron que la Expo Anime “MangaCon” busca consolidarse como uno de los eventos culturales y recreativos más convocantes de la ciudad, promoviendo la participación juvenil y el desarrollo de emprendimientos locales relacionados con la temática.

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