El sábado 16 invitan al encuentro de colectividades “Sabores del Mundo” en Chijra

La Municipalidad de San Salvador invita a la comunidad a participar de una nueva edición del Encuentro de Colectividades “Sabores del Mundo”, que se realizará este sábado 16, de 11 a 18 horas, en el Multiespacio “Jorge Perro Solís”, ubicado en el barrio Chijra, con entrada libre y gratuita. Durante ese día se podrá a disfrutar de una jornada llena de cultura, gastronomía y danzas tradicionales.

Con más detalles, el director de Culto, Pedro Sato manifestó, “se trata de un evento que tiene una larga trayectoria en nuestra ciudad, donde participarán distintas colectividades de países con comunidades migrantes radicadas en Jujuy”. Además, remarcó el acompañamiento del municipio a la propuesta cultural que es organizada por las colectividades extranjeras.

Añadió en este contexto, “desde la Dirección de Culto acompañamos esta iniciativa que se realiza año tras año, con sucesivas ediciones anuales, para que los vecinos puedan conocer y compartir las culturas de otros países que están muy arraigadas en nuestra provincia”, expresó.

Durante la presentación del evento estuvieron presentes junto a Pedro Sato, representantes de distintas colectividades, entre ellas, la presidente de colectividades extranjeras en Jujuy, Ana Aja Gual; acompañados de Bolivia; Perú, México; Chile, destacando la creciente participación de la comunidad colombiana en la provincia.

Por su parte, Ana Aja Gual adelantó que el encuentro contará con bailes tradicionales, comidas típicas, artesanías y expresiones culturales de cada país participante y nuestra cultura.

En este contexto, expresó el agradecimiento por el apoyo brindado desde el municipio capitalino y sus reparticiones, “cada vez que realizamos un evento”. Y reiteró la invitación para toda la comunidad de disfrutar la propuesta multicultural que “busca fortalecer el intercambio cultural y la integración entre los pueblos”, finalizó Ana Aja Gual.

Nota audiovisual: https://youtu.be/9qV6t1BrpOY