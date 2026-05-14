El Parque Botánico Municipal promovió la conciencia ambiental a través del estudio de los anfibios

Con una destacada participación de niños y niñas, se llevó a cabo el 4.º encuentro del Club Ambiental Yungueritos, correspondiente al grupo Guardianes, integrado por participantes que ya transitaron una instancia previa de formación. En esta oportunidad, la propuesta se desarrolló bajo la temática “Del agua a la tierra: El ciclo de vida de los anfibios”, promoviendo el aprendizaje y la concientización sobre la biodiversidad local.

El proyecto surgido en el Parque Botánico Municipal Barón Schuell, continúa desarrollándose mediante la división en dos grupos, Exploradores y Guardianes, modalidad que permite adecuar las actividades según la experiencia y el recorrido previo de cada participante. Esta organización favorece un acompañamiento más apropiado para niños y niñas de distintas edades, promoviendo instancias de aprendizaje accesibles, dinámicas y enriquecedoras.

Durante la jornada, el biólogo Facundo Carrizo, integrante del Grupo de Ecología Urbana, brindó una charla educativa centrada en las distintas etapas del ciclo de vida de los anfibios y en la importancia de conservar los ambientes naturales donde estas especies habitan. A través de explicaciones didácticas y ejemplos vinculados al entorno local, los participantes pudieron conocer más sobre el rol fundamental que cumplen estos animales dentro de los ecosistemas.

Posteriormente, se desarrollaron actividades recreativas y educativas orientadas a fortalecer el conocimiento sobre la biodiversidad y fomentar una mayor conciencia ambiental entre los niños y niñas que forman parte del programa.

Desde la organización destacaron la amplia participación registrada en este nuevo encuentro y reafirmaron el compromiso de continuar impulsando propuestas educativas y recreativas vinculadas al cuidado del ambiente, promoviendo la valoración y preservación de los espacios naturales urbanos.