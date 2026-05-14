Adolescencia. Tercera Edición del Programa «Embajadoras de mis Derechos 2026»

La presentación se llevará a cabo el próximo lunes 18 de mayo, a las 18:30 horas, en el Teatro Mitre de San Salvador de Jujuy, y contará con la participación de autoridades provinciales, instituciones educativas, estudiantes y representantes de distintas comunidades educativas.

El Ministerio de Desarrollo Humano realizará el lanzamiento oficial de la tercera edición del Programa Provincial “Embajadoras de mis Derechos 2026”, una propuesta que busca fortalecer la participación, el liderazgo y la promoción de derechos de las adolescencias de toda la provincia, en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

El programa se consolida como un espacio de construcción colectiva y protagonismo adolescente, promoviendo instancias de reflexión y participación activa para candidatas a embajadoras y estudiantes de establecimientos educativos de toda la provincia. A través de talleres y actividades participativas, se abordan temáticas vinculadas a derechos, prevención de violencias, convivencia digital, liderazgo positivo y fortalecimiento de vínculos respetuosos.

Asimismo, se desarrollará nuevamente el concurso ”Embajadoras por mis Derechos”, donde jóvenes elaboran propuestas y campañas de sensibilización orientadas a prevenir situaciones de violencia y discursos ofensivos en redes sociales y entornos digitales, promoviendo el respeto, la escucha y la participación como herramientas fundamentales para la convivencia.

En el marco de los preparativos para esta nueva edición, el Ministerio de Desarrollo Humano realizó una reunión organizativa junto a colegios secundarios, estudiantes y autoridades provinciales en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, encabezada por la ministra Marta Russo Arriola. Durante el encuentro, estudiantes que participaron de la edición anterior compartieron experiencias y propuestas vinculadas a los talleres y proyectos desarrollados.

Quienes deseen participar pueden escribir al correo [email protected] o escanear el código QR que figura en el flyer institucional para acceder al programa y al reglamento del concurso. El plazo para participar vence el 15 de agosto.