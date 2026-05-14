El deporte y la integración brillaron en el inicio de los Juegos Escolares 2026 en Purmamarca

En el imponente escenario natural de la Quebrada, se dio inicio oficial a los Juegos Escolares e Intercolegiales 2026 con la celebración de la «Maratón Escolar».

El deporte y la integración brillaron en el inicio de los Juegos Escolares 2026 en Purmamarca. La pintoresca localidad recibió a delegaciones de la región en un evento que se consolidó como un espacio de encuentro entre estudiantes, docentes y familias.

La jornada contó con la presencia de la ministra de Educación, Daniela Teseira, quien destacó el compromiso de la gestión del gobernador Carlos Sadir con el desarrollo integral de la juventud.

«En todas las propuestas que vamos haciendo desde el ministerio, pensadas en lo deportivo, quiero que se sumen nuestros niños y niñas, que son mi prioridad, los padres y docentes, porque son esos tiempos de calidad que tenemos al lado de nuestros hijos los que ayudan a nuestros jóvenes en su desarrollo emocional», expresó.

Bajo la organización del Departamento de Educación Física y Deporte, dependiente de la Secretaría de Políticas Socioeducativas, la competencia se dividió en tres trazados:

*Nivel Secundario: Un recorrido de 3 km por las calles del pueblo.

*Nivel Primario: Un circuito de 2 km diseñado para los más pequeños.

*Nivel Inicial: Maratón alrededor de la plaza central.

El operativo contó con el apoyo de personal policial, docentes y el municipio local.