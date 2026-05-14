Inversión. Sadir recorrió la obra de los 5 nuevos quirófanos y refacción en el hospital Pablo Soria

El gobernador supervisó el avance de los trabajos que permitirán incorporar quirófanos, equipamiento tecnológico de última generación y mejoras integrales en infraestructura para fortalecer la atención sanitaria.

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, recorrió junto a autoridades sanitarias las obras de construcción de cinco nuevos quirófanos y de remodelación integral de la Sala 1 del hospital Pablo Soria, uno de los principales centros de referencia de la provincia.

Durante la visita, el mandatario destacó la importancia de la inversión que realiza el Gobierno provincial para modernizar la infraestructura sanitaria y adecuarla a las exigencias tecnológicas y normativas actuales.

“Estamos construyendo cinco nuevos quirófanos, entre ellos un quirófano híbrido con equipamiento especial y tecnología complementaria. Los quirófanos actuales, por el paso del tiempo, ya no cumplen con las normativas vigentes, por eso avanzamos en esta obra tan importante”, expresó Sadir.

Asimismo, remarcó que también se ejecutan trabajos integrales en la Sala 1 del hospital, incorporando nuevas comodidades para pacientes y personal. “Se está remodelando todo a nuevo. Antes las habitaciones tenían baños compartidos y ahora cada una contará con baño privado, lo que representa una modernización muy importante para el principal hospital que tenemos en la provincia”, señaló.

El gobernador también confirmó que los nuevos espacios contarán con equipamiento tecnológico de última generación y estimó que la obra podría estar finalizada entre septiembre y octubre. “Queremos habilitar estos quirófanos lo antes posible para luego continuar con la modernización de los actuales y seguir ampliando la capacidad de atención quirúrgica”, afirmó.

Por su parte, el ministro de Salud, José Manzur, valoró el impacto sanitario de la obra y destacó la decisión política de fortalecer el sistema público de salud.

“Es una gran inversión del Gobierno de Jujuy y una muy buena decisión del gobernador. Sanitariamente va a tener un impacto muy importante”, sostuvo. Además, explicó que el ministerio trabaja de manera paralela en el equipamiento y en la incorporación de recursos humanos necesarios para la puesta en funcionamiento de los nuevos espacios.

En tanto, la directora del hospital, Rosana Alanis, indicó que los nuevos quirófanos se sumarán a los actualmente operativos, permitiendo ampliar la capacidad de respuesta ante la creciente demanda quirúrgica de toda la provincia.

“La complejidad del Hospital Pablo Soria hace que aquí se atiendan especialidades como neurocirugía, cirugía cardiovascular y traumatología, entre otras. Estos nuevos quirófanos cumplirán con todas las normativas actuales de funcionamiento, calidad y seguridad quirúrgica”, explicó.