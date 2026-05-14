Agenda de trabajo. El gobernador recibió a referentes de las comunidades de Liviara, Mina Pirquitas y Puesto Sey

Carlos Sadir recibió a representantes de comunidades de la Puna para avanzar en proyectos de infraestructura, turismo y desarrollo local.

El gobernador Carlos Sadir mantuvo reuniones con representantes de las comunidades indígenas de Liviara, Mina Pirquitas y Puesto Sey, con el objetivo de escuchar sus necesidades y avanzar en respuestas concretas que fortalezcan el desarrollo de cada territorio.

En los encuentros participaron Oscar Alejo, de Puesto Sey; Edith Trejo, de Liviara; y Vilma Trejo, vocal de la Comisión Municipal de Mina Pirquitas.

La secretaria de Pueblos Indígenas, Yolanda Cruz, explicó que el diálogo estuvo centrado en los distintos requerimientos planteados por las comunidades, en el marco de una agenda de trabajo conjunta orientada a construir soluciones de manera articulada.

En relación con la comunidad de Puesto Sey, señaló que uno de los principales ejes abordados fue el desarrollo turístico a partir del potencial de sus aguas termales. En ese sentido, solicitaron acompañamiento para obras de infraestructura vial, servicios de cloacas y espacios de alojamiento destinados a los visitantes.

“En Puesto Sey se encuentra emplazado el parque solar, por lo que estos trabajos se llevarán adelante de manera conjunta entre el Gobierno y la comunidad”, destacó Cruz.

Asimismo, indicó que los referentes de Liviara expusieron las obras que vienen ejecutando junto a empresas constructoras. En ese marco, el Gobierno provincial avanzará con nuevas obras de infraestructura, entre ellas un polideportivo, iluminación para la cancha de césped sintético y un parque recreativo.

Finalmente, la funcionaria remarcó el compromiso del gobernador de continuar fortaleciendo el trabajo articulado entre el Estado, las comunidades y el sector privado, promoviendo políticas públicas que generen desarrollo y arraigo en la región.

Por su parte, Vilma Trejo, vocal de la Comisión Municipal de Mina Pirquitas, valoró la predisposición del mandatario provincial y sostuvo que “nos van a acompañar en los proyectos que estamos trabajando junto a empresas, obras fundamentales para el bienestar de la comunidad y para evitar que los jóvenes tengan que emigrar a las ciudades”.

A su turno, Edith Trejo, representante de Liviara, agradeció la posibilidad de plantear las necesidades de la comunidad y destacó la importancia de priorizar la participación de las comunidades de la Puna en los distintos proyectos de desarrollo urbano.