Apertura. La Compañía de Seguros de Jujuy inauguró una sede en Perico

El objetivo de la nueva sede es brindar una atención personalizada a los productores, comerciantes y vecinos de la zona.

En una jornada marcada por el fortalecimiento institucional y la cercanía con el sector productivo, la Compañía de Seguros de Jujuy, inauguró oficialmente su nueva sucursal en la ciudad de Perico.

El evento, que tuvo lugar en las flamantes instalaciones de calle Mariano Moreno N°487, contó con la participación de representantes de diversas áreas del Gobierno de Jujuy, las máximas autoridades municipales y referentes de las instituciones de la región.

La fecha elegida para la apertura no fue casual: la inauguración coincidió con la celebración del Día Mundial del Seguro. En este marco, la Compañía reafirmó su rol como pilar de protección y solvencia, eligiendo el corazón productivo de Perico para expandir su capacidad operativa y brindar un servicio de asesoramiento integral y directo a la comunidad valletana.

Durante el acto oficial, se destacó que el arribo de esta institución sólida a la ciudad responde a un plan estratégico de descentralización y apoyo al desarrollo local. «Estar presentes hoy en Perico es cumplir con el compromiso de acompañar el crecimiento de quienes generan riqueza en nuestra provincia. Inaugurar esta casa en el Día Mundial del Seguro simboliza que nuestra vocación de protección es, ante todo, un compromiso con el futuro de los jujeños», expresaron autoridades de la Compañía durante el corte de cinta.

La nueva sede administrativa y comercial fue proyectada bajo un concepto de sobriedad y eficiencia, pensada para ofrecer una atención personalizada que esté a la altura de las necesidades de los productores, comerciantes y vecinos de la zona.

Con esta nueva apertura, la Compañía de Seguros de Jujuy marca un hito en su trayectoria, consolidándose como la institución de referencia en el mercado asegurador regional y fortaleciendo el tejido institucional en el interior provincial.