Deportes. Sadir supervisó avances del complejo deportivo y la pista de atletismo internacional en Alto Comedero

El gobernador Carlos Sadir recorrió el avance de obra del predio deportivo y destacó que la futura pista busca alcanzar estándares de homologación para competencias nacionales e internacionales.

El gobernador Carlos Sadir recorrió el avance de obra del nuevo complejo deportivo provincial ubicado en el barrio Alto Comedero, donde destacó la magnitud de la infraestructura y la importancia estratégica que tendrá para el desarrollo del deporte jujeño y de toda la región.

Durante la visita, el mandatario provincial inspeccionó especialmente la pista de atletismo y el estadio que forman parte del predio, acompañado por representantes de la Confederación Argentina de Atletismo, quienes realizaron observaciones técnicas y recomendaciones orientadas a lograr la homologación del espacio para competencias nacionales e internacionales.

“Todo esto va a ser un sector enorme para el deporte de toda la provincia y de la región”, expresó Sadir, remarcando además que la pista “a nivel regional también es muy importante”.

En ese marco, explicó que actualmente el Gobierno avanza con los procesos de licitación para finalizar tanto la pista como el estadio, mientras se incorporan sugerencias técnicas vinculadas a la optimización de las instalaciones.

Entre las recomendaciones efectuadas por especialistas del atletismo nacional se encuentran modificaciones en la ubicación de la zona de calentamiento, adecuaciones en las jaulas de lanzamiento y aspectos relacionados con la superficie sintética de la pista.

Sadir subrayó que el objetivo es concluir una obra “con la categoría que necesita para poder hacer competencias inclusive internacionales”, garantizando estándares técnicos acordes a las exigencias de homologación.

Asimismo, indicó que se trabaja para acelerar los procesos administrativos y financieros que permitan avanzar lo antes posible con la etapa final del proyecto deportivo.