Jujuy acompañó el lanzamiento federal de Industria Inspira 2026 con actividades de la Experiencia TecnoProductiva

La iniciativa fue llevada adelante de manera conjunta por el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción y la Unión Industrial de Jujuy.

En el marco del lanzamiento federal de Industria Inspira 2026, impulsado por la Unión Industrial Argentina (UIA), la provincia de Jujuy desarrolló una jornada de visitas de turismo científico-industrial a través de la Experiencia TecnoProductiva, una política pública que articula al sistema educativo con el sector productivo provincial y busca visibilizar la matriz productiva jujeña, despertando vocaciones científicas y tecnológicas en los jóvenes bajo la premisa de que “no se puede elegir lo que no se conoce”.

La iniciativa fue llevada adelante de manera conjunta por el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción y la Unión Industrial de Jujuy (UIJ), consolidando un trabajo articulado entre el Estado, la industria y las escuelas técnicas.

Las actividades de la Experiencia TecnoProductiva cuentan con declaración de interés educativo y forman parte de una política orientada a acercar a estudiantes y docentes a los sectores estratégicos vinculados a la industria, la innovación y el desarrollo tecnológico.

Por primera vez, el lanzamiento de Industria Inspira se realizó de manera simultánea en 20 provincias argentinas. En Jujuy, estudiantes y docentes participaron de la transmisión nacional y luego recorrieron empresas representativas de distintas regiones de la provincia.

Las actividades se desarrollaron en Los Tilianes, Exar, Papel NOA y Ledesma, alcanzando las regiones de Valles, Quebrada, Puna y Yungas, donde los estudiantes pudieron conocer procesos productivos, tecnologías aplicadas y oportunidades vinculadas al entramado industrial jujeño.

Durante la jornada también se anunció la apertura de inscripciones al concurso Industria Inspira 2026, destinado a estudiantes de escuelas técnicas de todo el país. En este marco, Jujuy alineará el Hackathon TecnoProductivo como instancia provincial de acompañamiento y fortalecimiento de los proyectos que se presenten al programa.

Asimismo, se destacó el acompañamiento de la Secretaría de Transporte de la Provincia, que hizo posible el traslado de las delegaciones educativas hacia las distintas empresas participantes.

De esta manera, Jujuy continúa fortaleciendo espacios de articulación entre educación, industria y desarrollo productivo, promoviendo nuevas oportunidades para las juventudes de toda la provincia.