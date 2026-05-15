El municipio impulsa actividades de prevención y promoción de hábitos saludables en la Semana de Mayo

En el marco del programa Comunidad Saludable, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy llevará adelante una serie de actividades de prevención, promoción de hábitos saludables y participación comunitaria, articuladas junto al Ministerio de Salud de la Provincia y distintos organismos, en coincidencia con la Semana de Mayo y el Día Internacional de la Prevención de la Hipertensión Arterial.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro, destacó el trabajo conjunto que se viene realizando y señaló, “desde la Secretaría hemos estado articulando una serie de acciones con áreas de gran importancia, en consonancia a la semana de mayo, el lunes 17 es el Día de la Prevención de la Presión Arterial, y estaremos con distintas actividades, tomando presión, haciendo deporte, predicando un poco las problemáticas, principales causales de muerte en el mundo, la problemática cardíaca está en primer lugar, y el ACV, la segunda problemática en salud de causa de mayor causa de muerte en el mundo”.

Asimismo, agregó, “en la semana vamos a tener diversas actividades, coincide también que el Día de la Escarapela el lunes 18, entonces habrá actividades en el Alto Comedero, y en otros lugares de la ciudad, dentro del programa que nosotros llamamos Comunidad Saludable, en el que trabajamos junto al Ministerio de Salud de la Provincia y la Comisión Provincial, es decir, que están participando todos los ministerios en un trabajo conjunto. Así que le estamos intentando brindarle salud a la comunidad, aportando salud desde este programa en la Semana de Mayo con distintas actividades”.

Por su parte, la directora de Salud Integral y Género, Noemí Fernández, explicó que una de las acciones centrales se desarrollarán en la peatonal Belgrano, “en el marco del programa Comunidad Saludable de la Secretaría de Desarrollo Humano, la Dirección de Salud Integral y Género está realizando una actividad por el Día Internacional de la Prevención de la Hipertensión Arterial, que es el día 17 de mayo. La actividad se realizará el lunes 18 de mayo en la peatonal Belgrano, con un stand informativo de prevención y de hábitos saludables con la toma de presión arterial para concientizar que es necesario el control de la presión arterial”.

Además, remarcó la participación de otros dispositivos municipales, “también nos va a acompañar El Escuchadero, que es un lugar de encuentro, un dispositivo lúdico de escucha que hace territorio, que está fijo los días viernes en el Mercado 6 de Agosto, así que invitamos a la comunidad, a los vecinos a esta actividad, ya que es necesario que se hagan un control de la presión arterial para evitar consecuencias que pueden ser nefastas en algunos casos”.

La directora de Medicina Integral, Itatí Gloss, subrayó la importancia de generar conciencia tanto en la comunidad como entre los trabajadores municipales, “dentro de lo que es la Semana de la Hipertensión queríamos participar, no solamente para los vecinos, sino también para el personal que trabaja en la municipalidad, para tomar conciencia sobre esta enfermedad. Todos los 17 de mayo lo que se intenta es tomar conciencia, porque las causas de muerte escalan a valores muy grandes y se puede prevenir. Y, además, tiene que ver con la alimentación saludable, con la salud mental, con la actividad física, por eso queremos combinar todo esto en el marco de Comunidad Saludable, para poder dar respuesta, porque es algo que se puede prevenir”.

En el marco de las celebraciones patrias, el municipio también desarrollará actividades comunitarias en Alto Comedero, promoviendo el encuentro intergeneracional y la ocupación de espacios públicos.

El subdirector de Adultos Mayores, Mario Lamas, expresó, “muy contento porque tenemos la participación de establecimientos secundarios y primarios de Alto Comedero, vamos a hacer una actividad muy interesante, estamos armando un coro para cantar el Himno Nacional, La Aurora, Marcha de las Malvinas, con jóvenes del secundario, niños de la primaria y adultos mayores. Por eso estamos convocando a los vecinos, iniciando la semana de mayo el lunes 18, el Día de la Escarapela, desde las 15 hasta las 18 horas, en dónde también estarán interviniendo direcciones de la municipalidad, utilizando los espacios, en este caso, el Multiespacio, buscando también ocupar los espacios verdes”.

Lunes 18: 9hs Peatonal Belgrano. 15hs Multiespacio El Alto

Miércoles 20: 9hs, Centro Cultural Héctor Tizón.

Jueves 21: Multiespacio Mariano Moreno.

Viernes 22: 8.30hs, Concejo Deliberante. 9hs, Mercado Central 6 de Agosto.

Nota audiovisual: https://youtu.be/IHt3SS3uMqU