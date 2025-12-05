Actividades en el Centro Comercial “6 de Agosto” por el Día de Lucha contra el Cáncer Bucal

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy realizó una jornada de concientización sobre la prevención del cáncer bucal y un operativo de testeo rápido de VIH/SIDA en el Mercado Central “6 de Agosto” , en el marco del “Día Latinoamericano de Lucha contra el Cáncer Bucal”.

La actividad se desarrolló en dos stands atendidos por profesionales del Departamento de Odontología de la Dirección de Salud y del Centro Provincial de Adultos Mayores (CEPAM). Allí, los vecinos recibieron información sobre cómo realizarse un autoexamen bucal, los factores de riesgo, las lesiones que pueden predisponer al cáncer bucal y, además, pudieron acceder al testeo rápido de VIH/SIDA.

La subsecretaria de Desarrollo Humano, Daniela Amerise, destacó que “trabajamos permanentemente en la prevención. Hoy, 5 de diciembre, nos convoca la ‘Prevención del Cáncer Bucal’, una fecha importante para todos los odontólogos del sector público y privado, que invita a concientizar a la población sobre los factores de riesgo y los signos de alarma”.

Agregó que “el equipo de odontólogos y odontólogas del municipio se encuentra hoy en el Mercado ‘6 de Agosto’, un espacio muy concurrido, donde la comunidad puede aprender a realizarse un autoexamen y conocer qué factores o lesiones pueden predisponer al cáncer bucal”.

Amerise también resaltó la articulación con el CEPAM, “hoy contamos con un equipo del CEPAM que, junto a un profesional y un técnico, está llevando adelante el testeo rápido de VIH/SIDA. Diciembre es un mes clave para visibilizar todo el trabajo realizado durante el año”.

Por su parte, Itatí Glos, titular de Medicina Preventiva y Salud, señaló que “desde nuestra área trabajamos siempre con enfoque preventivo. Sabemos que, si actuamos a tiempo, podemos evitar complicaciones o que algunas enfermedades se vuelvan crónicas. Bajo ese lema, la Municipalidad da gran impulso a estar presentes en cada lugar y en cada fecha importante. Este mes iniciamos con acciones vinculadas al VIH/SIDA y hoy seguimos con el cáncer bucal”.

Finalmente, Daniela Alba, coordinadora de Atención Primaria de la Salud, remarcó que “muchas personas desconocen qué es el cáncer bucal; para algunos es un concepto nuevo, por eso tuvimos una muy buena recepción y numerosas consultas”. Además, subrayó que desde la Municipalidad “se trabaja intensamente desde los consultorios y con profesionales capacitados para que los vecinos puedan realizar sus consultas, no solo sobre la salud dental sino también sobre los tejidos blandos de la boca, lo que permite detectar cualquier problema de manera temprana”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/wcO6le1MsT4