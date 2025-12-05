Campaña Modo Cuidado. Prevención e información en la muestra «Con Cada Gesto un Cuidado»

Se desarrolló la muestra fotográfica «Con Cada Gesto un Cuidado» donde se brindó información para la prevención de la violencia de género

El equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades acompañó la muestra fotográfica “Con cada Gesto, un Cuidado” brindando información sobre la violencia de género y promoviendo la prevención a través de vínculos saludables.

Prevención de la violencia de género

La actividad se llevó a cabo en el marco de la campaña “Modo Cuidado” para promover espacios de cuidado y la construcción de vínculos libres de violencia hacia mujeres y personas de la diversidad sexual.

En la jornada a través de un stand informativo e interactivo coordinado junto el equipo del programa REE SI! se dieron a conocer los servicios disponibles ante situaciones de vulnerabilidad, como los Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia. Son 19 en la provincia integrados por profesionales del trabajo social, la abogacía y la psicología.

También se difundieron herramientas para reconocer los tipos y modalidades que existen de violencia basada en género y así saber como actuar y donde buscar la asistencia correspondiente.

Se entregó folletería que contribuye a la promoción de derechos reforzando el compromiso del Consejo Provincial de Mujeres en la erradicación de las violencias y en la construcción de espacios seguros, de igualdad y libre de discriminación para mujeres y personas del colectivo LGBTIQA+.

Durante el encuentro se realizó la entrega de premios a las y los participantes de la muestra, siendo la fotógrafa jujeña Agustina Ayelén Flores quien obtuvo el primer lugar con la obra “Que bueno tenerte”. Se destacó su aporte artístico y principalmente el compromiso con los cuidados y la igualdad.

Estuvo presente la Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad, Victoria Zerpa.