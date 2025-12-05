Noticias de Jujuy

Cultura. Seminario intensivo sobre producción teatral en San Salvador de Jujuy

Jujuy
Seminario intensivo sobre producción teatral en San Salvador de Jujuy

El Centro Cultural Culturarte organiza el seminario «Ideas en Expansión», un encuentro intensivo de producción y estrategias de comunicación para espectáculos.

La entrada tiene un costo de $35.000 por persona y la inscripción anticipada se realiza a través del formulario disponible en la web.

Para más información, los interesados pueden consultar a través del correo [email protected] o seguir las redes sociales de Expansión Teatral en Instagram (@expansionteatral).

