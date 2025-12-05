Cultura. Seminario intensivo sobre producción teatral en San Salvador de Jujuy

El Centro Cultural Culturarte organiza el seminario «Ideas en Expansión», un encuentro intensivo de producción y estrategias de comunicación para espectáculos.

La entrada tiene un costo de $35.000 por persona y la inscripción anticipada se realiza a través del formulario disponible en la web.

Para más información, los interesados pueden consultar a través del correo [email protected] o seguir las redes sociales de Expansión Teatral en Instagram (@expansionteatral).