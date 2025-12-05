El CPV Belgrano celebró el cierre anual de sus talleres con gran participación vecinal

Con una masiva concurrencia de vecinos y vecinas de distintos barrios, el Centro de Participación Vecinal (CPV) Belgrano de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy realizó el cierre anual de sus talleres, marcando la finalización de un ciclo de actividades que se desarrolla cada año entre marzo y diciembre.

El coordinador del espacio, Fabio Garnica, destacó la amplia propuesta formativa que se lleva adelante desde la institución, “estamos haciendo el cierre donde hay muchos talleres de consejería laboral, talleres de zumba, taekwondo y clases de apoyo primario. Como ustedes vieron, está lleno, porque la gente de los diferentes barrios —no solo de Belgrano, sino también de San Martín, El Chingo, Punta Diamante— siempre acompaña a esta institución municipal”, señaló.

Actualmente, el CPV ofrece 11 talleres, cada uno con un promedio de 15 alumnos o más, consolidando al espacio como un punto de encuentro y aprendizaje para la comunidad. Garnica remarcó además la importancia del acceso libre a las actividades, “hay que recalcar que todos los talleres son gratuitos. La institución está al servicio de la comunidad y abierta durante todo el año”, afirmó.

Por último, invitó a los vecinos a sumarse al próximo ciclo de talleres que comenzará en marzo de 2026: “Las puertas están abiertas para todos los vecinos, los esperamos el año que viene”, expresó.