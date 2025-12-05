Noticias de Jujuy

La Cena Blanca se reprogramó para mañana sábado

En decisión consensuada, el Ente Autárquico, directivos y docentes de los establecimientos educativos participantes, se suspendió para mañana, sábado 6 de diciembre, la celebración de la tradicional Cena Blanca, debido a las inclemencias climáticas que son de público conocimiento.

En atención a la intensa tormenta registrada en horas de la tarde y el riesgo potencial que ello implicaba, se consideró necesario reprogramar el festejo de la promoción 2025, priorizando la integridad de los protagonistas.

El Sistema de Emergencias (SAME), confirmó que no se registraron situaciones de consideración durante el fenómeno climático.

