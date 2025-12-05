La Legislatura de Jujuy ratificó su compromiso con el orden constitucional provincial y nacional

Con la presencia del gobernador Carlos Sadir, y presidida por el vicegobernador y presidente de la Legislatura Alberto Bernis, se realizó la Sesión Preparatoria en la que juraron los diputados electos el 11 de mayo pasado.

En ese marco, el vicegobernador Alberto Bernis resaltó la trascendencia institucional de la asunción de los nuevos legisladores y la conformación de la Cámara de Diputados, enfatizando que estos actos no solo garantizan el pleno respeto a la Constitución provincial, sino que también fortalecen la vida democrática y consolidan el funcionamiento permanente de las instituciones.

Con la jura de los 24 diputados se configura un nuevo escenario legislativo, quedando definidos los bloques de la siguiente manera: Bloque Jujuy Crece Provincias Unidas, con 25 diputados; Bloque Partido Justicialista, con 9 diputados; Bloque La Libertad Avanza, con 7 diputados; Bloque Frente de Izquierda y de los Trabajadores, con 5 diputados; y Bloque Primero Jujuy, con 2 diputados.

También estuvieron presentes el senador nacional Ezequiel Atauche; los diputados nacionales Manuel Quintar, Guillermo Snopek, Jorge Rizzotti y Leila Chaher; la ministra de Educación de la provincia, Miriam Serrano; la ministra de Planificación Estratégica y Modernización, Isolda Calsina, el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge; el intendente de San Pedro de Jujuy, Julio Bravo; la intendenta de Tilcara, Sonia Pérez; el intendente de Palma Sola, Francisco Baquera; el comisionado municipal de Rodeíto, Eduardo Orellana; y el intendente de Jama, Álvaro González, concejales de la ciudad Capital y del interior, entre otros.

Al inicio de la Sesión, la Comisión de Asuntos Institucionales mantuvo una reunión, durante la cual se analizaron aprobar la validez de los diplomas de los diputados electos. Tras lo cual el vicegobernador y presidente de la Legislatura Alberto Bernis tomó juramento a: Agostini María Teresa, Angelini Luciano Victorio, Ballesty , Kevin Gustavo, Bravo, Ivana Gisel; Canedi, Luis Federico; Checa Monaldi, María Fernanda; Debbo, Lamia Nahir; Gutiérrez, Omar Alberto; Isasmendi, Noemí Elizabeth; Lobo, Mario Humberto; Mollon, María Alejandra; Morone, Adriano; Nallar, Mario Horacio; Navarro, Yael Nicolás; Neyra, Ramón Ángel, Paterno, Matías Fernando, Ríos, Estela Patricia, Soler, Juan Manuel; Ternavasio, Sofía; Tomé Gámez, María Laura; Torres, Adelma Eudonia; Vélez , Daniela Del Carmen; Vera Robinson, Emiliano; Vilca, Alejandro Ariel.

Los mismos corresponden: 12 del Frente Jujuy Crece provincias Unidas, 7 de La Libertad Avanza, 3 del Justicialismo y 2 del Frente de Izquierda y de los Trabajadores.

Además se definieron las nuevas autoridades de la Cámara, prestando juramento como vicepresidente 1 el diputado Mario Fiad; y como vicepresidente 2 el diputado Martín Fellner.

Asimismo se designaron a los presidentes de los bloques: Santiago Jubert del bloque Jujuy Crece provincias Unidas, Rubén Rivarola del bloque Partido Justicialista, Luis Federico Canedi del bloque La Libertad Avanza, Gastón Remy del bloque Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Carlos Haquim del bloque Primero Jujuy.

Cabe destacar que fueron constituidas las Comisiones Permanentes de la Cámara y las Salas Acusadora y Juzgadora.

Con lo que se cumplimentó al debido proceso democrático establecido por la Constitución de la Provincia y al reglamento interno de la Cámara