La Municipalidad de San Salvador de Jujuy celebró un encuentro por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

En el marco del 3 de diciembre, Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy llevó adelante un emotivo encuentro con instituciones amigas, profesionales, estudiantes y personas con discapacidad, con el objetivo de reflexionar sobre los logros del año y proyectar nuevos deseos para el 2026.

La coordinadora del área de Inclusión, Yessica Gutiérrez, destacó que el evento fue pensado como un espacio para reunir a quienes trabajan diariamente por una ciudad más accesible, “creemos que este fue un año de muchos logros, pero también un año que nos ayudó a reflexionar sobre lo que queremos para el 2026 en materia de discapacidad. La idea era juntarnos con instituciones amigas, instituciones que ya vienen trabajando con la Municipalidad, para sumar nuevos deseos hacia una sociedad más inclusiva. Hoy nos acompañaron la Fundación Eco de Luz, IDEA, la organización 10-11 con propuestas lúdicas, y la presidenta de Aquí Estoy Jujuy. Queríamos brindar juntos por un 2026 lleno de deseos cumplidos”.

Entre las instituciones presentes también se destacó la participación de la Fundación Museo Culturas y Afines. Su secretaria General, Nora Garzón, expresó la importancia del compromiso comunitario, “para nosotros estar aquí tiene un gran significado, porque el colectivo de la discapacidad en nuestro país necesita que reconozcamos sus derechos. Como comunidad debemos estar junto a ellos, no solo en este día de conmemoración, sino todos los días. Desde hace ocho años trabajo como profesora de la carrera de Acompañante Terapéutico, y hoy nuestros estudiantes de primer año comparten esta jornada junto a las personas con discapacidad y con Jessica, desde el área de Inclusión”.

Desde la Fundación IDEAS, la profesora de Educación Especial y vicedirectora Florencia Lama celebró la iniciativa y llamó a continuar derribando barreras sociales, “estamos muy contentos de participar y unirnos a las palabras de la licenciada. Deseamos que en esta Navidad y en el nuevo año la sociedad siga abriendo puertas y derribando barreras para la inclusión de las personas con discapacidad, en todos los ámbitos: artísticos, sociales y culturales. La comunidad viene trabajando hace mucho tiempo, y desde Fundación IDEAS acompañamos ese camino”.

Por su parte, Fernando Real, Coordinador General del Área de Accesibilidad del Museo Culturas Afines y profesor de la carrera de Acompañante Terapéutico, subrayó el valor de promover vocación y empatía entre los futuros profesionales, “Hoy acompañamos a los estudiantes que representan al 10-11. Desde mi rol de docente fomentamos la vocación y la empatía, siempre trabajando junto al Área de Coordinación e Inclusión. Soy una persona con discapacidad visual y tengo el orgullo de trabajar para que nuestra provincia sea cada vez más inclusiva”.

El encuentro concluyó con un mensaje común entre instituciones, docentes, estudiantes y la Municipalidad: seguir construyendo una ciudad con más accesibilidad, más participación y más derechos para todas las personas.