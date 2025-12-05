La Municipalidad de San Salvador de Jujuy Presenta “Ciudad Emprendedora 2025”

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy anunció una nueva edición de “Ciudad Emprendedora”, la tradicional feria que reúne a emprendedores locales y que este año se presenta como una alternativa ideal para realizar compras navideñas apoyando a la economía local.

El evento se desarrollará en el Parque San Martín los días viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de diciembre, en el horario especial de 16 a 22, con el objetivo de brindar mayor comodidad a las familias que buscan realizar sus compras durante la tarde y la noche.

Durante tres jornadas, más de 180 emprendedores de distintos rubros ofrecerán una amplia variedad de productos. Entre las propuestas se destacan los sectores de gastronomía, donde se podrán encontrar alimentos para consumir en el momento y productos para la mesa navideña; y los rubros de hogar y textil, que presentarán opciones de regalos, decoración y artículos para ambientar los hogares en esta temporada festiva.

A partir de las 18, cada jornada contará con sorteos, promociones especiales y la presentación de grupos musicales en vivo, ofreciendo un entorno ameno para quienes recorran la feria.

Desde el municipio remarcaron que la iniciativa forma parte de las políticas de fortalecimiento al ecosistema emprendedor local. En este sentido, informaron que la fiscalización de productos para los emprendedores ya inscriptos se realizará los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre en el Club de Emprendedores, en el horario de 8 a 12 y de 15 a 19. La preinscripción para participar en la feria ya se encuentra cerrada.

“Ciudad Emprendedora 2025” se consolida así como un espacio clave para que los emprendedores validen sus productos, amplíen su llegada al público y fomenten el crecimiento económico de la ciudad.

La Municipalidad invita a la comunidad a participar, recorrer la feria y acompañar el trabajo de quienes impulsan el desarrollo local.