Marcando compromiso en la prevención de la violencia hacia las mujeres

En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, se llevó a cabo un conversatorio con las mujeres de la Asociación Provincial de Mujeres Taxistas y la Cooperativa Taxi Fem, organizada por la Secretaría de Equidad y Promoción de Derechos y el Consejo Provincial de Mujeres del Gobierno de Jujuy.

Las instituciones del gobierno continuan con el trabajo en conjunto a los efectos de brindar herramientas clave en la prevención de la violencia hacia las mujeres y el impacto que tiene en nuestra salud mental.

En ese contexto, Victoria Luna, ponderó que «las mujeres taxistas pueden ser aliadas claves para prevenir la violencia, por el contacto directo a diario en la que pueden detectar situaciones de riesgo y orientar a las mujeres víctimas de violencia hacia los recursos y servicios de apoyo».

Agregó que también se abordó, cómo la violencia afecta la salud mental y el desempeño laboral de las mujeres, así también el impacto social.

Finalmente, agradeció a todas las mujeres que participaron, a la diputada provincial Olga Ramos, por su compromiso en construir una sociedad más segura, sin violencia y con más igualdad.