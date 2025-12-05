Noticias de Jujuy

Marcando compromiso en la prevención de la violencia hacia las mujeres

En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, se llevó a cabo un conversatorio con las mujeres de la Asociación Provincial de Mujeres Taxistas y la Cooperativa Taxi Fem, organizada por la Secretaría de Equidad y Promoción de Derechos y el Consejo Provincial de Mujeres del Gobierno de Jujuy.

Las instituciones del gobierno continuan con el trabajo en conjunto a los efectos de brindar herramientas clave en la prevención de la violencia hacia las mujeres y el impacto que tiene en nuestra salud mental.

En ese contexto, Victoria Luna, ponderó que «las mujeres taxistas pueden ser aliadas claves para prevenir la violencia, por el contacto directo a diario en la que pueden detectar situaciones de riesgo y orientar a las mujeres víctimas de violencia hacia los recursos y servicios de apoyo».

Agregó que también se abordó, cómo la violencia afecta la salud mental y el desempeño laboral de las mujeres, así también el impacto social.

Finalmente, agradeció a todas las mujeres que participaron, a la diputada provincial Olga Ramos, por su compromiso en construir una sociedad más segura, sin violencia y con más igualdad.

