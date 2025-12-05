Nueva propuesta ambiental y cultural en la tradicional feria “Las Manos Hacen”

Este domingo, en la tradicional feria “Las Manos Hacen” del barrio Ciudad de Nieva, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy incorporará una innovadora propuesta que combina el cuidado del ambiente con la promoción de la lectura. Se trata de una jornada especial de Puntos Verdes e Intercambio de Libros, una iniciativa que invita a vecinos y vecinas a acercar materiales reciclables y, al mismo tiempo, circular sus libros para darles una nueva oportunidad.

Durante el encuentro, quienes se acerquen podrán entregar llaves en desuso, pilas, plásticos y cartones, que serán destinados a los programas municipales de gestión responsable de residuos. Además, se habilitará un espacio para intercambiar libros, fomentando la lectura comunitaria y la reutilización de ejemplares.

La actividad tendrá lugar este domingo 7 de diciembre, de 17:30 a 20:30, en la Plaza Hipólito Yrigoyen, en el corazón del barrio Ciudad de Nieva, donde cada fin de semana la feria “Las Manos Hacen” convoca a artesanos y emprendedores locales.

Desde el municipio destacaron que esta propuesta busca fortalecer las acciones de educación ambiental, promover hábitos sostenibles y generar instancias de participación ciudadana. Asimismo, remarcaron que el intercambio de libros se consolida como una herramienta accesible para ampliar el acceso a la lectura y fortalecer los lazos comunitarios.

La invitación está abierta a toda la familia para disfrutar de una tarde distinta, apoyar a emprendedores locales y sumarse a prácticas responsables que contribuyan al cuidado del ambiente.