Pavimentan un nuevo tramo de calle El Palenque y consolidan el acceso al Parque Botánico

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy avanza con la pavimentación de un nuevo tramo de calle El Palenque, en el barrio Los Perales, obra supervisada por el intendente Raúl “Chuli” Jorge. Los trabajos, ejecutados con fondos propios e integrados a un circuito de mejoras viales en la zona, consolidarán el acceso al Parque Botánico “Barón Schuel” y aportarán mayor valor urbanístico al sector.

Los trabajos, iniciados días atrás, fueron supervisados por el intendente Raúl “Chuli” Jorge, acompañado por los secretarios de Obras Públicas y de Servicios Públicos, Aldo Montiel y Guillermo Marenco. En la ocasión, el jefe comunal destacó que esta intervención “generará un plusvalor para todo el sector consolidado de Los Perales y para el circuito que conecta las arterias con la avenida Arturo Illia y el Río Grande”.

Con un tono festivo, Jorge agregó: “Como si fuera un homenaje anticipado a los Reyes Magos, estamos llegando con la pavimentación de calle El Palenque hasta la plaza, que se convertirá en un acceso directo al Parque Botánico”. Además, recordó que esta obra “complementa intervenciones parciales realizadas en el transcurso de este año”.

“Esta calle también aportará un mayor valor urbanístico a todo el sector, desde los inicios de la urbanización del barrio. Venimos trabajando en la repavimentación de La Posta, El Sauce y en todo el circuito de arterias que conectan con avenida Arturo Illia y el Río Grande. Son obras que se integran y representan un acto de justicia para los vecinos de la zona”, sostuvo el intendente.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Aldo Montiel, explicó que “estamos dando continuidad a una obra que iniciamos hace un tiempo, con la pavimentación del primer tramo desde El Suncho –con fondos municipales– y el segundo tramo hasta calle Los Geranios mediante el Plan de Obra Mixta. Ahora avanzamos hacia su conclusión, hasta calle Cuñado, con financiamiento municipal”.

Asimismo, destacó que “calle El Palenque se convertirá en el acceso principal a la reserva natural de la ciudad, reconocida a nivel nacional e internacional. Incluso el Mangrullo, que forma parte del predio, fue tomado como referencia por otros municipios”.

Finalmente, Montiel explicó que la obra contará con dos tipos de materiales, “desde Los Geranios hasta Los Nardos se trabajará con concreto asfáltico, y desde Los Nardos hasta Cuñado se ejecutará en hormigón, al igual que la bocacalle sobre Cuñado, para encauzar adecuadamente el agua proveniente del río y evitar erosiones durante la temporada estival”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/FwyXSmhnteI