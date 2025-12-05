TREN SOLAR. El Tren Solar de la Quebrada consolida un 2025 histórico y fortalece el turismo sostenible en Jujuy

Con un fuerte crecimiento en pasajeros, una ocupación casi plena en el segundo semestre el Tren Solar consolidó un 2025 más eficiente y sostenible.

El equipo del Tren Solar de La Quebrada, tuvo un 2025 exitoso, consolidando como uno de los proyectos de movilidad sostenible y turística más importantes del país. Durante el año, el servicio registró un crecimiento sostenido en cantidad de pasajeros, impacto económico en la región y acciones de vinculación comunitaria.

Durante el año, el Tren Solar transportó a 49.357 pasajeros, consolidándose como uno de los principales atractivos turísticos de la provincia y un ejemplo de movilidad limpia en el país. En cuanto al origen de los pasajeros:

81% fueron turistas nacionales

4% turistas extranjeros

15% jujeños que utilizaron el servicio y beneficios provinciales

En cuanto al desempeño operativo, el Tren Solar brindó servicio durante 280 días a lo largo del año, con 3.323 trenes programados y 3.194 trenes efectivamente corridos, alcanzando un 96% de cumplimiento. En total, el sistema registró 74.758 trenes/kilómetro, consolidando una operación estable, eficiente y sostenida en el corredor turístico Volcán–Tilcara.

El cambio de modalidad operativa implementado a mitad de año permitió mejorar de manera significativa la eficiencia del servicio:

55% de ocupación promedio durante el primer semestre (con la modalidad anterior)

99% de ocupación en el segundo semestre (con la nueva modalidad de operación) Las Experiencias 360- y 180. Este cambio marcó un punto de inflexión en la gestión del Tren Solar, optimizando frecuencias, reservas y experiencia del visitante.

Durante 2025, el programa de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) que se realiza con el acompañamiento de la Secretaría de Gestión de la Gobernación alcanzó a 26.373 participantes, entre estudiantes, comunidades, visitantes jujeños y acciones de vinculación cultural. Estas iniciativas incluyeron recorridos educativos, actividades ambientales, programas de accesibilidad, visitas escolares y encuentros comunitarios en las estaciones del corredor Volcán–Tilcara.

El Tren Solar continúa posicionándose como un proyecto estratégico para la provincia, combinando innovación tecnológica, impacto educativo y desarrollo territorial. La operación, permite un servicio silencioso y de bajo impacto ambiental dentro de un corredor declarado Patrimonio de la Humanidad.

El Tren Solar se consolida como un servicio en crecimiento, cada vez más eficiente y plenamente integrado a la vida turística, cultural y comunitaria de la Quebrada de Humahuaca.