TREN SOLAR. El Tren Solar de la Quebrada consolida un 2025 histórico y fortalece el turismo sostenible en Jujuy

Jujuy
Los números 2025 del Tren Solar 

Con un fuerte crecimiento en pasajeros, una ocupación casi plena en el segundo semestre el Tren Solar consolidó un 2025 más eficiente y sostenible.

El equipo del Tren Solar de La Quebrada, tuvo un 2025 exitoso, consolidando como uno de los proyectos de movilidad sostenible y turística más importantes del país. Durante el año, el servicio registró un crecimiento sostenido en cantidad de pasajeros, impacto económico en la región y acciones de vinculación comunitaria.

Durante el año, el Tren Solar transportó a 49.357 pasajeros, consolidándose como uno de los principales atractivos turísticos de la provincia y un ejemplo de movilidad limpia en el país. En cuanto al origen de los pasajeros:

81% fueron turistas nacionales

4% turistas extranjeros

15% jujeños que utilizaron el servicio y beneficios provinciales

En cuanto al desempeño operativo, el Tren Solar brindó servicio durante 280 días a lo largo del año, con 3.323 trenes programados y 3.194 trenes efectivamente corridos, alcanzando un 96% de cumplimiento. En total, el sistema registró 74.758 trenes/kilómetro, consolidando una operación estable, eficiente y sostenida en el corredor turístico Volcán–Tilcara.

El cambio de modalidad operativa implementado a mitad de año permitió mejorar de manera significativa la eficiencia del servicio:

55% de ocupación promedio durante el primer semestre (con la modalidad anterior)

99% de ocupación en el segundo semestre (con la nueva modalidad de operación) Las Experiencias 360- y 180. Este cambio marcó un punto de inflexión en la gestión del Tren Solar, optimizando frecuencias, reservas y experiencia del visitante.

Durante 2025, el programa de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) que se realiza con el acompañamiento de la Secretaría de Gestión de la Gobernación alcanzó a 26.373 participantes, entre estudiantes, comunidades, visitantes jujeños y acciones de vinculación cultural. Estas iniciativas incluyeron recorridos educativos, actividades ambientales, programas de accesibilidad, visitas escolares y encuentros comunitarios en las estaciones del corredor Volcán–Tilcara.

El Tren Solar continúa posicionándose como un proyecto estratégico para la provincia, combinando innovación tecnológica, impacto educativo y desarrollo territorial. La operación, permite un servicio silencioso y de bajo impacto ambiental dentro de un corredor declarado Patrimonio de la Humanidad.

El Tren Solar se consolida como un servicio en crecimiento, cada vez más eficiente y plenamente integrado a la vida turística, cultural y comunitaria de la Quebrada de Humahuaca.

