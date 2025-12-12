Ciclo Macedonio Jazz,  una noche de improvisación y virtuosismo musical

El próximo jueves, Casa Macedonio Graz se transformará en epicentro del jazz con una propuesta que reunirá a destacados músicos en una noche de puro improviso y emoción sonora.

El Ciclo Macedonio Jazz es una celebración del género que permite a la comunidad acceder a propuestas artísticas de calidad en uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad. Ami Sixx y J J Blues prometen llevar al público a un viaje musical donde la espontaneidad y la técnica se encuentran en perfecta armonía.

El Ministerio de Cultura y Turismo promueve este ciclo como parte de su compromiso con la diversificación de la oferta cultural de San Salvador de Jujuy, democratizando el acceso a experiencias artísticas de nivel para toda la comunidad.

Una cita imprescindible para melómanos y curiosos: una noche donde el jazz fluye sin barreras de entrada siendo esta libre y gratuita, solo con la intención de generar encuentro y disfrute colectivo.