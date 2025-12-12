Noticias de Jujuy

Restricción de tránsito por trabajos de EJESA en barrio Ciudad de Nieva

Jujuy

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informó que este sábado 13 del corriente mes se realizarán trabajos programados por parte de personal de la empresa EJESA en calle Coronel Dávila, entre Dr. Iriarte y avenida Dr. Carrillo, en el barrio Ciudad de Nieva.

Debido a estas tareas, se dispuso la prohibición de estacionamiento vehicular y la circulación restringida a media calzada en el tramo mencionado, entre las 06:00 y las 14:00 horas.

Desde el municipio solicitaron a los conductores y a la población en general transitar con máxima precaución, además de respetar las indicaciones del personal apostado y la señalización colocada en el lugar, a fin de garantizar la seguridad y el normal desarrollo de los trabajos.

