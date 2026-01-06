Cultura. El «Festival del Caballo Criollo» llega a El Fuerte cumpliendo su 15º edición

El próximo sábado 10 de enero, El Fuerte vivirá una jornada de celebración de sus tradiciones más profundas. Desde las 14 horas, el Rancho de los Gauchos será el epicentro de la edición 15 del Festival del Caballo Criollo, Coleto y Guardamonte, un evento que trasciende lo local y convoca cada año a visitantes de diferentes puntos de la provincia y de Salta.

La presentación oficial del festival se realizó en Culturarte, donde participaron Gisela Arias, directora de Cultura del Ministerio de Cultura y Turismo, junto a Carolina López, comisionada municipal. Ambas destacaron la relevancia de esta celebración como revalorización de costumbres y saberes que forman parte de la identidad de las Yungas jujeñas.

«Para los que somos más urbanos, no tan gauchos, es importante entender qué significa esto», explicó López. Cada tipo de caballo tiene tareas específicas en el campo: el criollo, el coleto y el guardamonte son especialistas en diferentes trabajos. Verlos en acción es una forma de comprender la historia de esta región.

La jornada comenzará con un acto protocolar, seguido por destrezas gauchas y doma de corderos, un atractivo especial para los niños de 6 a 10 años que participan montando estos animales mansos. Luego llegarán las pialadas, tradición clásica que se repite en todos los festivales.

Entre las 19 y las 20 hs. subirán al escenario artistas locales y de otras provincias: Alma Chaqueña, David Gómez, Shannon Núñez, Christian y Revelación, Sentimiento Mansero y Los Changos del Chamamé, además de grupos de El Fuerte.

La propuesta gastronómica incluye platos típicos: humita, tamales, empanadas de charqui, lechón y asado.

López invita a llegar temprano o incluso un día antes. «Es una fiesta familiar donde compartimos todo», describe. La jornada es tranquila y segura, comenzando y finalizando con la misma paz.

Accesibilidad

En cuanto al acceso, desde la capital provincial son aproximadamente 48 kilómetros de camino de tierra. Hay dos rutas disponibles: la ruta 6 (Santa Clara) o la ruta 1 (Palma Sola).

Importante: se comunicó que esta semana se trabaja con máquinas de vialidad para mejorar los caminos.