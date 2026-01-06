GIRSU S.E. participó en la reunión del Plan de Acción de Emergencia en Volcán

En el marco del Plan de Acción de Emergencia, diversas instituciones, incluyendo GIRSU Jujuy S.E. se reunieron en Volcán

Con el fin de preparar a la comunidad de Volcán ante posibles Inundaciones y Aludes, se llevó a cabo una reunión, en el marco del Plan de Acción de Emergencia, con la participación de diversas instituciones, incluyendo GIRSU Jujuy S.E.

Estuvieron presentes, la Comisaría N.° 12, la Delegación de Criminalística, el CAPS Volcán, la Comisión Municipal de Volcán, el Hospital de Maimará, Defensa Civil, la Dirección General de Emergencias, la Dirección Provincial de Recursos Hídricos y Seguridad Vial – Dirección de Relaciones con la Comunidad.

Durante el encuentro se destacó la importancia del trabajo articulado entre instituciones tanto provinciales como locales, para resguardar y salvaguardar a las personas que pudieran verse afectadas por algún fenómeno natural, teniendo en cuenta que la localidad de Volcán es una zona latente ante posibles aludes e inundaciones, por lo cual resulta fundamental encontrarse preparados para brindar asistencia primaria y llevar adelante una evacuación de manera organizada y eficiente.

En este sentido, se resolvió la realización de un simulacro de evacuación el día jueves 8 de enero, a fin de poner en práctica los protocolos establecidos y fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias.

Finalmente, personal de la Dirección General de Emergencias (DGE) de Defensa Civil, realizó una visita al Punto de Acopio Volcán, para evaluar las instalaciones y determinar los recursos disponibles para el día de la asistencia, en caso de ser necesarios.

Tras la visita, el equipo de Higiene y Seguridad de la empresa GIRSU JUJUY S.E. realizó una capacitación y dio a conocer el protocolo de emergencia a todo el personal del Punto de Acopio Volcán, marcando la importancia de su función dentro del esquema de evacuación.

La participación de GIRSU Jujuy S.E. en esta instancia reafirma su compromiso con la seguridad y el bienestar de la comunidad de Volcán. Su aporte en la capacitación y difusión de protocolos de emergencia refleja la responsabilidad social de la empresa y su rol activo en la construcción de una respuesta organizada y solidaria frente a posibles contingencias naturales, en línea con los lineamientos y políticas públicas impulsadas por el Gobierno de Jujuy.