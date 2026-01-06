Gobierno. Adoración y agasajo de pesebres en Casa de Gobierno

Con música y color, se presentaron frente a la representación del nacimiento de Jesús ubicada en el ingreso al edificio público.

Niños, niñas y jóvenes de los pesebres Niñito de Nazaret y Estrella del Oriente adoraron en Casa de Gobierno y fueron agasajados por el Gobierno de Jujuy.

En el marco de la celebración del Día de Reyes Magos, los integrantes de los pesebres concurrieron al Palacio de Gobierno, que presenta en su hall de ingreso la representación del nacimiento de Jesús.

Los adoradores llenaron de alegría, color y música el edificio de calle San Martín, donde fueron recibidos con refrigerios y presentes de golosinas por parte del personal.

Con sus tradicionales vestimentas e instrumentos musicales, colmaron los pasillos de espíritu navideño y alegría, compartiendo la celebración de Melchor, Gaspar y Baltasar.

Tras sus presentaciones, los integrantes de los pesebres agradecieron al gobernador, Carlos Sadir, y a los trabajadores del establecimiento por la recepción y el agasajo, dejando sus buenos deseos y augurios para el año 2026.

Se trata de la segunda oportunidad en la cual la Intendencia de la Casa de Gobierno presenta el pesebre alusivo a la Navidad en el ingreso al edificio, para recibir a los niños y las niñas que adoran por la salud y el trabajo.