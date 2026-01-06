TREN SOLAR. Cielo en Movimiento: el Tren Solar renueva su experiencia nocturna bajo las estrellas

La primera salida de Cielo en Movimiento 2026 en el Tren Solar está programada para el 17 de enero, con cupos limitados.

El Tren Solar De la Quebrada presenta Cielo en Movimiento, su experiencia nocturna renovada que invita a vivir la Quebrada de Humahuaca una forma diferente, donde el Tren Solar, el cielo, la ciencia y el paisaje se convierten en protagonistas.

La propuesta combina la experiencia sostenible en el Tren Solar observación astronómica y comida regional, pensada para quienes buscan descubrir Jujuy desde una mirada distinta: de noche, bajo uno de los cielos más limpios del país y en un entorno natural único.

Durante el recorrido, los pasajeros podrán conocer más sobre el cielo andino, identificar constelaciones y comprender la relación ancestral entre el territorio y la astronomía, todo a bordo del primer tren turístico impulsado íntegramente por energía solar en Latinoamérica.

Forma parte de la agenda de experiencias especiales del Tren Solar de la Quebrada y se suma a sus propuestas 180° y 360°, ampliando la oferta turística de la provincia con una alternativa innovadora, sostenible y de alto valor cultural.

Esta experiencia refuerza el compromiso del Tren Solar con un modelo de turismo con propósito, que promueve el cuidado del ambiente, la valorización del patrimonio natural y cultural, y la generación de propuestas que posicionan a Jujuy como un destino turístico de referencia a nivel nacional.

Las salidas cuentan con cupos limitados y están dirigidas tanto a turistas como a residentes que deseen vivir una noche diferente en la Quebrada.