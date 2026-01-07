Beneficios. Inmobiliario Anual 2026: descuentos de hasta el 30% en Rentas

El organismo provincial comunicó los beneficios para los contribuyentes.

La Dirección Provincial de Rentas informa que, desde el primero de enero, se encuentra vigente el pago del Impuesto Inmobiliario 2026, con nuevos e importantes beneficios destinados a premiar el cumplimiento y facilitar el pago a través de medios digitales.

Como importantes novedades para este período, quienes opten por el pago mensual podrán obtener los siguientes beneficios, el 10% de bonificación por buen cumplimiento, más el 5% extra para los pagos efectuados de manera digital. O para quienes opten por adherir al débito automático, un 8,33% de bonificación aplicable en el último anticipo del impuesto.

Por último, en ambos casos, ya sea para quienes opten por abonar de manera anticipada o mensualmente, los contribuyentes cumplidores al 31 de octubre de 2025 contarán automáticamente con un 5% de bonificación adicional, conforme a la Ley de Estímulos Fiscales,

El trámite puede realizarse de manera digital ingresando a www.rentasjujuy.gob.ar.

Asimismo, mediante la Promoción Banco Macro, quienes abonen con tarjetas de crédito de dicha entidad podrán financiar el pago en hasta 3 cuotas sin interés, a través de Click de Pago, según condiciones vigentes.

Para más información, se encuentra disponible el Centro de Atención Multicanal al 0800 555 5599, de lunes a viernes de 7:15 a 13:00 horas. Asimismo, para consultas o asistencia, está disponible el asistente virtual TuBOT las 24 horas, tanto en la web como a través de WhatsApp al 0388 340 1111.

La Dirección Provincial de Rentas reafirma su compromiso con la simplificación, la digitalización y el reconocimiento al contribuyente cumplidor.