Cultura en 7 días: la agenda de actividades en todo Jujuy

Con la segunda quincena de enero, Jujuy cierra esta etapa festiva de verano con una agenda variada que recorre toda la provincia.

Desde Humahuaca hasta Palpalá, desde conciertos y encuentros tradicionales hasta nuevas expresiones culturales, la semana del 8 al 15 ofrece espacios para que la provincia celebre su identidad de múltiples formas.

Jueves 8 de enero

La música abre la semana en varios puntos de la Quebrada. Humahuaca recibe a la Orquesta del Árbol de la Amistad en la Plaza Sargento Mariano Gómez (11:00 horas). Maimará propone «Flautas en concierto» en la Capilla Ntra. Señora de la Candelaria, con Gabriel Romero, Joaquín Belluca, Minerva Asís, Jonathán Mamani, Fabiana Barraza y Mario Castelli (11:00 horas). El Aguilar celebra el XIX Encuentro de Pesebres en el Estadio 23 de Agosto a las 15:00 horas.

Viernes 9 de enero

La temporada de verano se activa con propuestas variadas en toda la provincia. Purmamarca inicia con música en vivo en la Calle Lavalle (10:00 horas). Tilcara presenta «Enero Tilcareño» con la elección de la Paisana en la Plaza Central (9:00 horas), más una exposición de Artes Plásticas y Audiovisuales en el Museo Regional de Pintura (10:00 a 18:00 horas).

El Carmen ofrece «A cielo abierto»: show del payaso Niño con juegos, magia y concursos en la Plaza Domingo T. Pérez (19:30 horas). Palpalá vibra con el 8° Concurso del Tamal en el Predio Fuente de Aguas Danzantes, con patio gastronómico, música en vivo y paseo de emprendedores (16:00 a 23:00 horas).

Maimará inaugura su temporada de verano en la Plaza Central General San Martín (17:00 a 21:00 horas). En San Salvador de Jujuy, el Teatro El Pasillo presenta a Nadia Szachniuk & Mariano Agustoni (21:30 horas), mientras el Cabildo exhibe «Superficies de Placer» del artista Alejandro Tevez y oferta la Colonia Musical de Verano para adultos.

Sábado 10 de enero

Los festivales toman la provincia en un sábado repleto de encuentros. Tilcara consolida su «Enero Tilcareño» con el lanzamiento de temporada en la Plaza Central (7:30 horas), seguido del 3° Festival Provincial «Pialada de Mujeres» y el 15° Festival de Pialada con Gran Fogón Criollo en el Camping Peña Encantada (14:00 horas).

Humahuaca celebra el XI Festival de la Caja y de Copla en la Comunidad Aborigen Pueblo de la Candelaria (9:00 horas). El Salón del Bicentenario alberga el 2° Congreso Provincial de Ritmos Latinos (16:00 horas).

El Hornito presenta la 1° Edición Homenaje a la Copla (14:00 horas) y el CAPEC recibe el concierto «Jallalla Warmi» (20:00 horas). El Fuerte vibra con el 15° Festival del Caballo Criollo en el Rancho de los Gauchos (13:00 horas). Purmamarca cierra con la 41° Edición del Encuentro de Copleros en la Plaza 9 de Julio (15:00 horas).

Domingo 11 de enero

El domingo trae encuentros diversos y mateadas comunitarias. Tilcara presenta «Jallalla Warmi» en la Plaza Central (12:00 horas). El Carmen festeja con mateada, patio criollo, música y danza en la Plaza Domingo T. Pérez (20:30 horas).

Palpalá recibe el especial Reyes Magos de «Senti Palpalá» en el Predio Fuente de Aguas Danzantes (16:00 horas). San Antonio convoca a los «Domingos en familia» con paseo de artesanos y gastronomía (16:00 a 22:00 horas).

En San Salvador de Jujuy, la Peña Los Amigos celebra la Fiesta de la Espuma en el Club Gorriti (16:00 horas) y Teatro El Pasillo presenta a Manu Estrada y Pasakana (21:30 horas).

Lunes 12 de enero

Los talleres y encuentros musicales cierran la semana laboral. Tilcara abre con el Taller de Tulmas a cargo de Mabel Mamani en la Plaza Central (9:00 horas, arancelado). Abra Pampa vibra con el Movimiento Festivalero frente al Centro Cultural (18:00 horas).

Martes 13 de enero

Las actividades de capacitación se suman a la agenda. Tilcara propone una Capacitación en Turismo, Diversidad Ambiental y Cultural en el Salón Municipal (9:00 horas).

Miércoles 14 de enero

Los talleres artísticos cierran esta semana de celebraciones. Tilcara cierra con el Taller de Cerámica en la Plaza Central (9:00 horas, arancelado).

Esta agenda consolida a Jujuy como un territorio donde la música, los encuentros comunitarios y la gastronomía conviven en múltiples espacios. La provincia continúa ofreciendo, hasta el cierre de enero, una diversidad de propuestas que invita a vivir y disfrutar de la riqueza cultural que la caracteriza.