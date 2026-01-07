El Municipio impulsa propuesta turística para disfrutar San Salvador durante el verano

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy presentó una amplia y variada propuesta turística pensada tanto para los visitantes que llegan a la ciudad durante la temporada de verano como para los propios jujeños que eligen disfrutar sus vacaciones en la capital, con actividades gratuitas, circuitos guiados y múltiples opciones culturales, naturales y gastronómicas.

En este sentido, la directora de Turismo del Municipio, Gabriela Canoniero, expresó, “estamos con muchas expectativas por la llegada de visitantes y también para que el jujeño tenga opciones en la ciudad para recorrer ahora que está de vacaciones. Más que nada estamos centrados en actividades de guiados por el casco histórico, estamos trabajando con la Asociación de Guías de Turismo y con Ecomuseo, que es un grupo de guías que tienen propuestas súper interesantes para el turista que nos visita y también el ciudadano, recorren edificios emblemáticos, nosotros tenemos el City tour gratuito a las 10 de la mañana todos los días”.

Entre las alternativas que se ofrecen, Canoniero detalló que “hay varias opciones para hacer, como el Xibi Xibi, Cementerio El Salvador, esta vez dos veces por semana por la tarde, los miércoles y los viernes, y en el marco de todo lo que son circuitos”, ampliando así la oferta con recorridos que permiten conocer distintos puntos de interés de la ciudad desde una mirada histórica, cultural y paisajística.

Además, la funcionaria remarcó la promoción de propuestas especialmente pensadas para disfrutar en familia, “después se promocionan eventos especiales de lugares naturales para hacer con chicos, un lugar emblemático es el Parque Botánico Barón Schuell en barrio Los Perales; se promociona mucho el circuito gastronómico, circuitos de peña para hacer a la noche y poder disfrutar la ciudad de San Salvador”.

Respecto a la información e inscripción para los distintos guiados, Canoniero explicó, “los interesados pueden ingresar a https://turismo.sansalvadordejujuy.gob.ar/ ahí están los requisitos y también van a encontrar un número de teléfono para poder inscribirse, pero pueden llegar directamente a la vieja estación de trenes, ahí se encuentra la Oficina de Información Turística del Paseo de Artesanos. A las 10 de la mañana inicia uno que lo lleva a cabo la Dirección de Turismo, con 10 minutos de antelación ya pueden salir con grupo; y los demás, informarse porque son con reserva, más que nada algunos específicos como Cementerio El Salvador o algunos guiados que propuso el Parque Botánico de tarde o de noche”.

Finalmente, destacó la importancia de las plataformas digitales para acceder a toda la agenda turística, “en la misma página es donde se encuentra toda la información de la parte privada y también en redes de ‘Turismo Muni’, como Facebook e Instagram, toda la propuesta de verano 2026, todo lo que es enero y febrero para que puedan disfrutar y se puedan interiorizar también qué hacer en estas vacaciones”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/AZpQIpfV5AM