Promoción y prevención. Actividad física para cuidar la salud en verano

Salud recuerda las recomendaciones para la práctica segura en todas las edades.

El Ministerio de Salud de Jujuy recuerda a la comunidad que, en línea con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se recomienda practicar al menos 30 minutos de actividad física todos los días y al menos dos veces a la semana realizar trabajo de fortalecimiento muscular que mejora el tono muscular y las articulaciones, refuerza los huesos y previene enfermedades, además de aumentar las defensas del cuerpo.

Siempre con previa consulta al médico de cabecera para iniciar o sumar actividad física, es clave también elegir el ejercicio de preferencia y más adecuado a la situación particular: caminar, correr, bailar, andar en bicicleta e inclusive realizar la práctica en el propio hogar con elementos como botellas de agua o una silla, en gimnasios o bien al aire libre, haciendo uso de los gimnasios urbanos en toda la provincia.

Con numerosos beneficios para la calidad de vida y una mejor salud integral, el hábito de la actividad física en todas las edades se debe realizar siguiendo siempre pautas de cuidado y en verano, atendiendo también a las altas temperaturas.

• Evitar exponerse entre las 10 y las 16 horas a fin de prevenir complicaciones como golpe de calor o insolación. Los grupos más vulnerables ante las complicaciones del calor son las niñas, niños y las personas mayores

• En lo posible, usar ropa clara y gorra o sombrero

• Tener siempre a mano agua segura para hidratarse de manera adecuada antes, durante y después de la actividad física

• Usar protector solar y reaplicar cada dos horas

• Si la temperatura es muy alta, reducir la intensidad de la actividad y realizar pausas para refrescarse

• En caso de ingresar a piletas, reaplicar el protector solar cada 30 minutos para reforzar la protección ante los rayos ultravioleta

• Utilizar calzado adecuado para mayor libertad de movimiento y menor probabilidad de lesiones

• Consultar al médico de cabecera de manera periódica y en especial antes de iniciar o sumar actividad física