Verano. Jujuy recibió al primer turista de la temporada 2026

Con un acto simbólico en el Aeropuerto Internacional “Gobernador Horacio Guzmán”, Jujuy dio inicio oficial a la temporada de verano 2026 con la recepción del primer turista.

El ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, recibió al primer turista de la temporada de verano 2026 que arribó al Aeropuerto Internacional “Gobernador Horacio Guzmán”.

Este acontecimiento simbólico, marcó el inicio oficial de la temporada en la provincia.

En ese contexto, Posadas destacó el crecimiento sostenido del turismo en Jujuy. “Estamos muy contentos, porque los turistas ya están llegando a la provincia y eso se refleja en el aumento del flujo de viajeros y en la ocupación hotelera”, describió y anticipó que “si bien el pico se dará durante el Carnaval, ya estamos viviendo una temporada alta cada vez más consolidada”.

Asimismo, resaltó que Jujuy ofrece más de 300 actividades culturales y turísticas distribuidas en las cuatro regiones, “lo que permite diversificar la propuesta y fomentar una mayor permanencia de los visitantes”, acotó. En ese sentido, refirió que durante 2025 el promedio de pernocte superó las tres noches y, ante esta auspiciosa proyección, destacó que “uno de los principales desafíos es seguir incentivando estadías más prolongadas”.

Posadas también subrayó la consolidación de productos turísticos innovadores, tales como el Tren Solar de la Quebrada, la Ruta del Vino y el crecimiento de la gastronomía local, sector que atraviesa un marcado auge con la apertura de nuevos establecimientos en distintos puntos de la provincia.

“Jujuy tiene hoy un posicionamiento muy fuerte a nivel nacional y se constituyó en uno de los destinos que más tracciona el turismo en el norte argentino”, señaló para luego subrayar que “los jujeños ofrecemos una excelente relación precio-calidad, siendo uno de los destinos más accesibles del país, sin resignar calidad, servicios ni prestaciones”.

En cuanto a las perspectivas para las próximas semanas, el ministro destacó que se esperan “muy buenos niveles de ocupación”, especialmente a partir de la segunda quincena, con una distribución equilibrada en todas las regiones.

Respecto a la agenda inmediata, adelantó que durante los próximos días acompañará distintas actividades de inicio de temporada en Purmamarca, Maimará y Tilcara, en el marco de la antesala del Enero Tilcareño, además de festivales y propuestas culturales en diversos municipios de la provincia.

Finalmente, Posadas agradeció el compromiso de los jujeños con el turismo, indicando que “las encuestas reflejan que lo más valorado por quienes nos visitan es la calidez, la hospitalidad y la forma en que nuestra gente recibe al turista”.