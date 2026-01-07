Viva Foto Fest lanza su octava edición en Jujuy

Este jueves, en Casa Silvetti , Purmamarca será epicentro de un acontecimiento significativo: el lanzamiento oficial de VIVA FOTO FEST 2026.

Después de siete ediciones consecutivas en Cafayate, el festival fotográfico más importante del norte argentino se muda a la Quebrada de Humahuaca. No es un cambio menor: es el reconocimiento de Purmamarca como nuevo epicentro de la fotografía argentina.

Nacido en 2018 en Cafayate, VIVA FOTO FEST ha crecido exponencialmente, consolidándose como referencia ineludible para fotógrafos profesionales y aficionados. Cada edición reúne entre 60 y 80 participantes en una propuesta que abarca todas las disciplinas fotográficas: desde paisajes y astrofotografía hasta fotoperiodismo y fotografía con drones. El festival que se realizará del 24 al 27 de septiembre en La Comarca Hotel promete tres días de inmersión creativa con salidas fotográficas, charlas magistrales y talleres especializados.

La mudanza a Purmamarca representa una apuesta estratégica por posicionar a la Quebrada como destino fotográfico de referencia. Cada participante se convertirá en embajador visual del territorio, multiplicando la visibilidad a través de redes sociales y publicaciones especializadas. En un contexto donde el turismo fotográfico crece globalmente, VIVA FOTO FEST se perfila como catalizador de visibilidad para Jujuy, consolidando la provincia en el mapa de destinos fotográficos de América del Sur.

El lanzamiento de este jueves será el primer acercamiento oficial entre el evento y la comunidad local, marcando el inicio de una nueva etapa para la fotografía argentina.