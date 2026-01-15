Noticias de Jujuy

Arte. Diana Baroni y músicos invitados abren el ciclo Capillas Musicales en San Salvador de Jujuy

Diana Baroni y músicos invitados abren el ciclo Capillas Musicales en San Salvador de Jujuy

La presentación será el domingo en la Parroquia Sagrada Familia de la capital provincial. La reconocida artista desarrolla una agenda de actividades en Jujuy.

La Parroquia Sagrada Familia de Nazareth de San Salvador de Jujuy acogerá este domingo el primer concierto del Ciclo Capillas Musicales 2026 con Diana Baroni como artista convocante, acompañada por destacados músicos en una propuesta titulada «Meus olhos van per lo mare».

El concierto reunirá a Diana Baroni con los músicos invitados Matías Zigarán, Elio Gutiérrez, Mario Lizárraga, Manuel Mercado, César Farfán y Favio Barbieri. «Meus olhos van per lo mare» es una propuesta que dialoga con la música de la América colonial, explorando cómo la poesía, el canto y los saberes musicales se entrelazaron en la conquista y resistencia de nuestros pueblos.

El Ciclo Capillas Musicales fue lanzado en enero de 2025 como iniciativa de la Secretaría de Cultura para promover la música de cámara en espacios patrimoniales. Durante su primer año, concretó más de 40 conciertos en distintas localidades, difundiendo repertorios académicos y populares, y consolidando a capillas y parroquias como escenarios culturales vivos.

La propuesta resignifica estos espacios de alto valor simbólico, propiciando encuentros genuinos entre artistas de trayectoria y comunidades, reforzando el vínculo entre música, patrimonio e identidad cultural.

